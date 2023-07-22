70 млн на крышу и чердак: фонд капремонта разъяснил ситуацию с домом Челышева

Для ремонта крыши и чердака в доме Челышева требуется 70 млн рублей Фото: Евгений ЕГОРОВ

В марте 2023 года в историческом «доходном доме Челышева» на улице Красноармейской в Самаре произошел пожар. Он прервал начинавшиеся работы по капитальному ремонту более чем 100-летнего здания. «КП-Самара» недавно рассказывала о том, что сейчас происходит с домом и его жильцами.

Одновременно редакция направила запрос в некоммерческую организацию Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Публикуем выдержки из ответа, полученного «КП-Самара» от ФКР.

Провели обследование

В организации уточнили, что многоквартирный дом по адресу: Самара, улица Красноармейска, 60/117 является объектом культурного наследия федерального значения.

В числе плановых работ по линии ФКР на 2021-2023 год по данному объекту значатся ремонт крыши и фасада, на 2023-2035 годы запланирован ремонт фундамента.

7 марта 2023 года был заключен договор с подрядной организацией ООО «Спецрестстрой» на проведение работ по ремонту фасада и крыши. Но 22 марта в здании произошел пожар, после чего договор с подрядчиком был расторгнут.

Причиной расторжения стала необходимость нового обследования технического состояния здания и определение нового объема работ, а также требуемого финансирования.

- В ходе технического обследования МКД после пожара специализированной организацией по заказу Администрации г.о. Самара установлена необходимость восстановления: крыши, чердачных перекрытий 3-го этажа, межэтажных перекрытий 1-го и 2-го этажей, - сообщили в ФКР.

«В стадии разработки»

По итогам обследования состоялось совещание рабочей группы под председательством первого вице-мэра Самары Владимира Василенко. На совещании было решено разработку рабочей документации по ремонту крыши и чердачных перекрытий возложить на Фонд капитального ремонта, а в части межэтажных перекрытий – на департамент городского хозяйства и экологии городской администрации.

- По состоянию на 18.07.2023 рабочая документация и график производства работ в части ремонта крыши и чердачных перекрытий находятся в стадии разработки, - сообщается в ответе Фонда капитального ремонта на запрос «КП-Самара».

Как рассказали в ведомстве, по предварительным расчетам, стоимость работ оценивается в 70 080,80 тысяч рублей. Фондом капитального ремонта направлено обращение в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области с целью привлечения средств из бюджета Самарской области.

Информацией о привлечении средств на ремонт межэтажных перекрытий 1-го и 2-го этажей в ФКР не обладают.