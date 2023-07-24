Иллюзия, подъем гири мизинцем и слоны: в Самаре прошла премьера итальянского цирка династии Тони

В Самару приехал Итальянский цирк династии Тони Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полный зал, приглушенный свет и на арену Самарского государственного цирка имени Олега Попова выходят они – артисты итальянского цирка династии Тони. Зал взрывается овациями, начинается двухчасовое невероятное путешествие в мир иллюзии, эквилибристики и чудес дрессировки. 22 июля 2023 года в Самаре состоялась премьера масштабной программы цирковой династии из солнечной Италии.

Итальянцам понравилась Самара

Итальянский цирк гастролирует по России уже пять лет, но это их первый приезд в Самару. Артисты признаются, хоть погода в начале гастролей в Самарской области была хмурой, они влюбились в наш город с первого взгляда. Дрессировщик диких животных из итальянской династии Давио Тони даже отметил, что самые экзотические артисты в их труппе – слонихи Рани и Карла – чувствуют себя прекрасно в нашем климате.

- Переехать к вам мы, к сожалению, не сможем, - смеется итальянец. – Слонам нужен другой климат для постоянного проживания. Да и кушают слоны в день около 100 кг свежих фруктов, зелени и овощей, а в России нет и половины того экзотического рациона, который очень любят Рани и Карла.

Цирковое шоу состоит из нескольких блоков, посвященных разным странам и культурам. Зрелищные воздушные и акробатические номера чередуются с невероятными иллюзиями. Не часто на манеже можно увидеть настоящее волшебство перевоплощения, а также трюки с исчезновением. Самарские зрители были в полном восторге, когда девушка-ассистентка в красивом блестящем платье вдруг была буквально изрешечена подожженными копьями, а через мгновение она снова стояла рядом с иллюзионистом, кокетливо заигрывая с залом.

Хрупкую девушку насквозь проткнули горящими копьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слоны и тигры вызвали бурю эмоций

Но больше всего самарцы ждали появления главных героинь вечера – слоних Карлу и Рани. Итальянский дрессировщик настолько умело и ласково обращается со своими многотонными подопечными, что публика была в полном восторге от их номера. Слонихи и поднимали ноги, и садились перед Тони, игриво мотая головой и большими ушами, а после итальянец и вовсе позволил зрителям познакомиться с экзотическими артистками ближе, потрогав их за хоботы.

Самарцы встрелили дрессированных слонов бурными овациями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Давио Тони дрессирует не только слонов в итальянском цирке, под его опекой также и хищники. Второе отделение цирковой программы началось именно с номера с настоящими дрессированными тиграми. Большие кошки отлично чувствовали себя в вольере, показывая зрителям свои таланты – прыжки через препятствия и синхронное лежание в обнимку. В конце представления Давио скомандовал своим подопечным отправляться за кулисы, называя каждого по имени. Последний тигр почему-то не реагировал на команду, в зале появились еле слышные смешки.

- Ой, я совсем забыл, это же чистокровный итальянский тигр! С ним надо обращаться соответственно, - сказал Давио на итальянском языке и обратился к хищнику по всем канонам родной культуры. Тигр одобрительно рыкнул и ушел за кулисы с гордо поднятой итальянской головой.

Итальянские тигры требуют к себе особого внимания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дрессировщики по-настоящему любят своих подопечных

После хищников на арену самарского цирка вышли и другие животные – маленький, но уверенный в себе пони на «отлично» справился с барьерами и показал настоящую грациозность скакуна. На манеже резвились страусы, зебры, верблюды, а также огромный бизон и кенгуру-боксер. Было видно невооруженным глазом, что животных в цирке безумно любят – в каждом номере дрессировщик ласково обнимал зверей и даже чмокнул бизона в лоб.

Дрессировщики очень любят своих животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обошлось и без «смертельных номеров» - на манеж вышел атлет, который продемонстрировал залу свою исполинскую силу. Сначала силач на глазах у изумленной публики одним мизинцем поднял 50-килограммовую гирю, при этом сначала гирю пробовали поднимать мужчины из зала, но не у всех это получилось. После на манеж выехал внедорожник. Зал замер в изумлении, что же сейчас будет. Силач привязал веревку к машине, а другой конец взял в зубы. Три-четыре и тонна железа двинулась – зал всколыхнула буря оваций.

Атлет показал свою исполинскую силу и выносливость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Атлета переехал внедорожник

Но и это оказалось еще не все. Настало время «смертельного номера». Свет направлен на атлета, он лежит на спине в центре арены, а внедорожник едет прямо на него. Барабанная дробь, зал замер, нависла пугающая тишина. Вдруг, как гром, раздался голос ведущего:

- Вся Азия и Европа аплодировала этому номеру стоя!

Силач вскакивает на ноги, он цел и невредим, будто по нему не проезжал внедорожник еще минуту назад. Самарцы взорвались аплодисментами, зал хлопал стоя.

Питерский дуэт клоунов не оставил никого равнодушными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между номерами гостей цирка развлекал уморительный дуэт клоунов. Каждый их выход – это фейерверк эмоций и неожиданных реприз. Дети и взрослые смеялись от души, когда артисты подшучивали друг над другом или же выбирали «жертву» для своего розыгрыша из зрительского зала. Но больше всего дети остались в восторге от неожиданного интерактива с огромными воздушными шарами. Артисты стараясь кидать разноцветные мячи даже на верхние ряды, чтобы все смогли окунуться в дружескую атмосферу циркового праздника.

Жители Самары остались в восторге от премьеры Итальянского цирка Тони. Можно говорить об этом представлении еще очень много, но лучше увидеть невероятное шоу своими глазами.

Самарцы оценили интерактив с залом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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