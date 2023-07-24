«Малыш постоянно ест и не может остановиться»: мальчики, которых мать бросила в квартире без еды и воды, попали в больницу

Молодая мать из Тольятти не заботилась о своих детях и пропивала детские пособия Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности страшного ЧП, которое произошло в Тольятти на улице Фрунзе. 27-летняя Инна (имя изменено – прим. ред.) оставила в запертой квартире двоих своих детей. Благодаря бдительным соседям, которые услышали душераздирающий плач, детей удалось спасти. Инна сейчас находится под следствием. Волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» рассказали «КП-Самара» шокирующие подробности страшного ЧП.

Родила сыновей от неизвестных мужчин

Мать двоих детей и раньше не была примером для подражания. Некоторое время назад девушка попала на скамью подсудимых за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А три года назад Инна родила первенца. Правда, это не заставило женщину вести нормальный образ жизни. Загулы продолжались, препятствием не стала ни вторая беременность, ни рождение сына два месяца назад.

Инна вместе с сыновьями жила в квартире на улице Фрунзе в Тольятти. Некоторое время с ними проживал мужчина. Как стало известно «Комсомолке» от собственных источников, первый ребенок у Инны не от него, двухмесячный малыш тоже. У обоих детей в графе «Отец» стоят прочерки, а Инна была зарегистрирована как мать-одиночка.

Загуляла с кавалером и забыла про детей

В начале июля соседи обратили внимание, что женщина перестала приходить домой, а через некоторое время из квартиры стал доноситься душераздирающий детский плач. На звонок и стук в дверь никто не отвечал. Неравнодушные люди сразу же обратились в полицию. Детей изъяли из квартиры и направили в реабилитационный центр. Как выяснилось впоследствии, все это время Инна находилась в кафе недалеко от дома. Знакомые рассказывают, что там она познакомилась с очередным кавалером и совершенно не вспоминала эти два дня о запертых в квартире детях.

«Дети сильно истощены»

Сейчас сыновья Инны находятся в больнице, им помогают неравнодушные люди

Старший трехлетний мальчик, несмотря на весь ужас происходящего, очень веселый и жизнерадостный. Но хочется отметить, что ребенок постоянно ест и никак не может остановиться, - говорят волонтеры.

Что касается младшего сына Инны – двухмесячного младенца, о его состоянии пока ничего неизвестно. Волонтеры выяснили, что малыш находится в обычной палате. Неравнодушные люди приносят мальчикам еду, одежду и игрушки. По словам соседей по палате в больнице, где сейчас находятся ребятишки, когда врачи позвонили последнему сожителю Инны, мужчина отказался забирать детей, так как у него работа и нет на них времени. Сама горе-мать, как нам известно, находится в СИЗО.

Дети очень сильно истощены, видно, что хорошего и заботливого обращения они не знали. Мы получили видео со старшим ребенком и фото младшего. Трудно сдерживать слезы, глядя на такое, - говорят общественники.

Двухмесячный малыш в истощенном состоянии сейчас находится в больнице вместе со старшим трехлетним братиком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Она заслуживает более сурового наказания!»

Горе-мать задержали, в отношении не возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «неисполнение родительских обязанностей. Однако активисты «Право на счастье» считают, что в данном случае необходимо возбудить уголовное дело сразу по двум статьям – 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 117 УК РФ «Истязание», кроме того, волонтеры просят у правоохранителей определить степень тяжести нанесения вреда здоровью и добавить ст.112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Волонтеры будут следить за данной ситуацией. Как выяснилось, семья уже была на учете у органов опеки. Но тогда возникает вопрос: почему инспекторы вовремя не заметили реальной опасности для детей и не приняли меры по ее устранению.

Это не мать, это изверг! Которая морила детей голодом, а пособия пропивала и тратила на личные нужды. Мы требуем наказать должностные лица, завести уголовное дело за бездействие! Привлечь инспекторов, которые знали ситуацию и спустили ее на тормозах, - обратились активисты общественной организации в Следственный комитет и прокуратуру.

Редакция «Комсомольской правды» направила запросы в компетентные органы. Мы будем следить за развитием событий.

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