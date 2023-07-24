Бережем время для жизни: в ЖК «Перемена» все соцобъекты находятся в минутной доступности

ЖК «Перемена» (ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ»).

До физкультурно-спортивного комплекса «Волжский» идти всего минуту, до школы №1 и детского сада «Янтарик» - две минуты, до ближайшего продуктового магазина - три, до спортивных площадок - четыре, до светомузыкального фонтана - пять. Жителям нового ЖК «Перемена» не придется тратить время на дорогу, сэкономив его для чего-то действительно важного. Застройщик предлагает и оптимальный вариант планировки для первого самостоятельного жилья как одному человеку, так и, например, молодой семье. Квартиры-студии выгодно отличаются доступной стоимостью и максимально функциональным пространством. Отсутствие перегородок делает студию большой и светлой, как и панорамная лоджия по всей ширине квартиры.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ».

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ».

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ».

В жилом комплексе «Перемена» созданы все необходимые условия для комфортной жизни современного человека. Посмотреть все планировки можно по ссылке или в отделах продаж:

Мирная, 162;

Ново-Вокзальная, 146а;

Крутые Ключи, 33;

Мануила Лемешевского, 1.

Застройщик ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «СЗ «Корпорация КОШЕЛЕВ»

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