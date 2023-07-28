В Новокуйбышевске опытные нефтехимики курируют молодых коллег

Елена Митришкина воспитала около 20 нефтехимиков. Фото: АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

Задел на будущее

Этот, 2023 год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника. Любой человек, состоявшийся в профессии, помнит своего наставника - того, кто помог понять и полюбить свою работу. На нефтехимическом производстве наставничество играет особую роль, ведь технологические процессы здесь не только сложны и интересны, но и опасны для непосвященных.

- Наставничество играет ведущую роль в кадровой политике нашего предприятия, - отметила начальник отдела развития и оценки персонала АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». - Именно опытные специалисты предприятия могут передать большой объем профессиональных знаний и опыта, помочь быстро адаптироваться и наладить коммуникации с коллегами и руководителями. Благодаря наставникам молодые сотрудники осознают важность выбранной ими профессии, у них есть возможность быстрее ознакомиться с корпоративными стандартами, разобраться в тонкостях своей работы, приобрести необходимые компетенции, проявить себя и достичь высоких показателей в работе.

На предприятии корпоративная программа наставничества и развития рабочих кадров «Роснефти» действует с 2016 года. В ее рамках ведется работа с вновь принятыми и переведенными с другого рабочего места сотрудниками. Особое внимание уделяется программе наставничества молодых специалистов - выпускников профильных вузов. Обучая вчерашних студентов практической стороне дела, опытные нефтехимики формируют кадровый потенциал предприятия. За годы существования программы ее участниками стали более 900 заводчан: более 300 наставников и около 600 молодых сотрудников.

Помочь на первом этапе

Аппаратчик химводоочистки ТЭЦ-2 цеха №29 Елена Митришкина - «воспитатель» не только со стажем, но и с «титулом»: в прошлом году по итогам конкурса она признана на заводе лучшим наставником молодых рабочих. Елена Ивановна работает на предприятии с 1986 года, официально статус наставника носит с 2016-го, а фактически - еще с советских времен. За эти годы «школу Митришкиной» прошли около 20 учеников.

- Наставничество - важное звено воспитательного процесса, - считает Елена Ивановна. - Приходя на предприятие с набором теоретических знаний, человек теряется, ведь у страха глаза велики. Наша задача - объяснить, показать, научить. А когда подопечные добиваются результатов или растут по карьерной лестнице, радости нет предела. Например, Егор Титов стал мастером цеха, а старшие аппаратчицы Шепуновы неоднократно занимали призовые места в конкурсе «Лучший по профессии». Есть и еще один плюс от наставничества. Рано или поздно мы уйдем на пенсию, поэтому надо воспитать достойную смену, которой можно передать наше дело.

Огромный труд и большая ответственность

Лаборант химанализа контрольно-аналитической лаборатории технологических процессов Алена Кознецова - один из самых опытных наставников на предприятии. За 33 года в нефтехимии она воспитала не одно поколение лаборантов. По словам Алены Анатольевны, наставничество для нее - не дополнительная нагрузка, а призвание.

За 33 года Алена Кознецова накопила большой опыт, которым активно делится с молодежью. Фото: АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

- Нас тоже когда-то встречали наставники, и я знаю, что это огромный труд и большая ответственность, - рассказала Алена Кознецова. - Для меня быть наставником очень важно: я вкладываю душу в каждого и с радостью делюсь своим опытом, обучаю тонкостям профессии. Многие мои ученики продолжают успешно работать и на нашем предприятии, и на других предприятиях компании «Роснефть», показывая достойные результаты, в том числе на конкурсах профмастерства. Достижения воспитанников - это всегда гордость за успешный совместный труд!