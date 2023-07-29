Арестован на два месяца: в Самарской области мужчину, который мороженым заманил в дом девочку-соседку, отправили в СИЗО

Подозреваемый два месяца проведет в СИЗО. Фото: СУ СКР по Самарской области

В дачном массиве СНТ «Комсомольск-2» под Тольятти в прошлые выходные произошел вопиющий случай, который поднял большой общественный резонанс. Как стало известно, 39-летний мужчина обманом заманил 9-летнбб соседку в себе в дачный домик, а после избил ребенка. Школьницу у неадекватного соседа нашла бабушка и сестра пострадавшей, которые сразу же написали заявление в полицию. 29 июля суд арестовал подозреваемого.

Заманил в дом и избил

Все произошло 22 июля 2023 года. 39-летний Константин (имя изменено – прим. ред.) обманным путем заманил к себе в дом соседку-школьницу – 9-летнюю Марину (имя ребенка изменено – прим. ред.) и незаконно удерживал ребенка.

- Он предложил девочке мороженое и завел к себе в дом. На поиски ребенка отправилась бабушка, которая и обнаружила девочку у соседа, - рассказали нам источники.

Как стало известно журналисту «КП-Самара» из собственных источников в правоохранительных органах, мужчина психически не здоров. Что происходило в доме – пока доподлинно неизвестно. Однако источники «КП-Самара» утверждают, что насильственных действий сексуального характера в отношении девочки не совершалось.

Ранее был судим по тяжким статьям

О Константине известно немного. Ранее мужчина уже был судим по тяжким статьям, а в апреле этого года он вернулся из зоны СВО. Бывший зек поселился на даче у своей сестры. В летний отпуск женщина уехала на курорт, а брат остался без присмотра на даче. Тогда и произошло страшное – Константин напал на соседскую девочку. Марина пришла в гости к племяннику Константина – сыну сестры, у которой бывший заключенный гостил на даче.

Неизвестно, что произошло между ребенком и незнакомым дядей, но девочка оказалось в плену, где ее избил Константин. К счастью, девочку вовремя хватились. На поиски внучки отправилась бабушка и сестра пропавшей школьницы. Они начали стучать в двери соседу и вынудили его выпустить свою пленницу. По некоторым данным, пенсионерка также получила телесные повреждения от соседа.

Отправили в СИЗО на два месяца

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Дело передали в СУ СКР по Самарской области, где возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Региональная прокуратура взяла под свой контроль ход расследования.

В субботу, 29 июля 2023 года, следователь ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения. Суд удовлетворил заявление Следкома и отправил напавшего на ребенка мужчину в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.

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