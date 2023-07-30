Деревья оказались вырваны с корнем. Фото: Марина Кукшева
В минувшую субботу Приволжский федеральный округ накрыл мощный ураган. В результате ЧП пострадали жители нескольких регионов. По данным МЧС РФ, в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76. Повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населенных пунктах. Рассказываем, что известно о последствиях урагана в ПФО на 30 июля 2023 года.
Сильная непогода разгулялась в Нижегородской области. Самый страшный удар стихии пришелся на Горьковское море – здесь поднявшийся шторм перевернул катамаран с людьми. В этот момент в нем находились четыре человека. Без жертв не обошлось.
– В результате происшествия погибла 71-летняя женщина. Троих пассажиров судна спасли очевидцы, – рассказали в региональном ГУ МЧС.
На Горьковском море поднявшийся шторм перевернул катамаран с людьми
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Последствия стихии ощутили и в Кстовском районе. Здесь в районе СНТ «Дружба» перевернуло остановку, в которой в этот момент прятались люди. Железный бокс бросило прямо на ожидавших автобуса пассажиров. В результате три человека получили травмы, все они доставлены в больницу.
В районе СНТ «Дружба» перевернуло остановку
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Без света остались десятки населенных пунктов. В течение всей ночи в регионе работали 48 бригад, которые пытались восстановить электроснабжение. К утру больше половины обесточенных деревень уже были со светом. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия погодной атаки.
В Самарской области мощные потоки ветра сносили столбы, крыши и деревья. Последние падали прямо на автомобили. В результате повреждения получили десятки транспортных средств.
Ветер валил столбы и срывал крыши
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
В ГУ МЧС по Самарской области уже оценили ущерб от непогоды. Результаты оказались впечатляющими.
– В семи муниципальных образованиях произошло повреждение фальшкровель, без крыш остались 5 частных домов. Зафиксировано падение 59 деревьев. Поселок Междуреченск остался без газа. Населенные пункты Кинельский, Энергия, Культура и Кинель – без электричества, – информируют в ведомстве.
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Еще одно ЧП произошло в Шигонском районе. Там произошел настящий шторм, в результате чего «Касатка» села на мель. Происшествие случилось на реке Уса.
– Все случилось на пляже «Золотые пески» в Березовке. «Касатку» выбросило на мель штормом. ОМик пробовал спасти «Касатку», но не увы... Капитан сделал все, что мог, – делятся очевидцы.
Чем закончилось ЧП пока остается загадкой.
К сожалению, вчерашний день обошелся без пострадавших – травмы получили четверо человек, в том числе 1 ребенок. Трое пострадавших – мужчины 1971, 1972 и 2003 г.р. – госпитализированы в Сызранскую ЦГБ.
Страшнее всего последствия стихии оказались в республике Марий Эл. Там в результате ЧП пострадали 27 человек. Многие из них в этот момент отдыхали на озерах Тари и Яльчик – там остановилось около 500 машин. Отдых оборвала внезапно нахлынувшая стихия.
– Мы были в палатке и ничего не слышали. К нам забежал мужчина и сказал, что деревья валит прямо на палатки. Мы тут же выбрались наружу, - говорит очевидец Екатерина.
Отдых на природе закончился трагедией. Фото: МЧС России
В результате урагана на озерах Таир и Яльчик, по последним данным, пострадали 27 человек, восемь погибли, в том числе и три ребенка. Все они стали жертвами упавших на них деревьев.
– По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего 29 июля, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, – сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Стихия также оставила без электричества 36 тысяч человек. Свет должны вернуть в течение суток.
Специалисты устраняют последствия стихии. Фото: МЧС России
Печальными оказались последствия урагана и в Татарстане. В этот день под Казанью около поселка Боровое Матюшино ураган повалил дерево на палатку с туристами. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка из деревни Орел.
В Татарстане 3,2 тысячи домов остались без электричества. Фото: пресс-служба мэрии Казани
Не обошлось и без разрушений: мусорные контейнеры и крыши летали по улицам, а 3,2 тысячи домов остались без электричества. Сейчас специалисты продолжают борьбу с последствиями стихии.