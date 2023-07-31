Лайфхаки от Росбанка: как пользоваться банковскими сервисами с выгодой

Фото: предоставлено ПАО РОСБАНК

Пользуясь финансовыми продуктами, можно получать дополнительную выгоду. На примере Росбанка рассмотрим, какие банковские сервисы дают возможность заработать.

Управляем кешбэком и грамотно выбираем кредитную карту

Многие банки выпускают карты с кешбэком. Зная, какие траты предстоят, можно заранее выбирать категорию повышенного кешбэка и получать дополнительный доход. Сейчас доступны не только дебетовые, но и кредитные карты с кешбэком.Стоит внимательно изучить условия кредитной карты, чтобы оценить сможете ли вы реализовать задуманное с ее помощью без уплаты дополнительных комиссий.

В Росбанке отмечают повышенный спрос клиентов на кредитные карты. За прошлый год число выданных кредиток выросло сразу на 32%. Взрывной рост связан, прежде всего, с выпуском на рынок новой линейки продуктов банка. Так, Росбанк предложил клиентам кредитную карту #120наВСЁ Плюс с беспроцентным периодом 120 дней, который распространяется не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы с карты. Кроме того, владельцам карт возвращается кешбэк в размере 1% за все покупки по ним и повышенный кешбэк в выбранной категории, которую можно менять каждый месяц: 5% - в категории «Роза Хутор», 3% - в любой из списка. Обладатели карты ежемесячно могут заработать на кешбэке до 10 тысяч рублей.

Отслеживаем акции и специальные предложения

Например, желающие могут воспользоваться летней акцией Росбанка «Подарок за кредитную карту #120наВСЁ».Клиенты, оформившие кредитную карту онлайн или в офисе банка и получившие ее в отделении Росбанка с 1 июня по 31 августа 2023 года, гарантированно получат в подарок футболку или свитшот. Важное условие - в период с 1 июня по 31 августа 2023 года совершить покупку по кредитной карте на сумму от 3000 рублей.

Кредитная карта Росбанка с кешбэком #120наВСЁ Плюс платежной системы «Мир» недавно была признана лучшей в номинации «Выбор клиента» по итогам исследования, проведенного Frank RG. Чтобы определить победителя, аналитики оценивали предложения 24-х банков, на которые приходится порядка 97% рынка, изучали тарифы, мнения более двух тысяч активных пользователей кредитных карт, проводили опрос экспертов и привлекали «тайных покупателей» для оформления и оценки продуктов.

«Конечно, мы рады, что наше предложение оценили по достоинству. Интерес к этому перспективному продукту, учитывая длинный льготный период и возможность беспроцентного снятия наличных и переводы с карты, уверена, будет расти и на протяжении второй половины этого года», - отмечает директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева.

Фото: предоставлено ПАО РОСБАНК

Диверсифицируем портфель

Эксперты рекомендуют использовать различные инструменты для формирования инвестиционного портфеля. Среди консервативных можно рассмотреть вклады и сберегательные счета, чтобы получать гарантированный доход. Размер процентной ставки по вкладу зависит от срока, суммы, возможности частичного снятия или пополнения. Недавно Росбанк поднял ставку по вкладу «Динамичный» - до 10 % годовых. Она достигает максимума в первый расчётный период: с первого по третий месяц вклада, далее составит от 7% до 9%, а выплата процентов происходит каждые три месяца. Эта удобная опция даёт возможность пользоваться доходами от инвестиций сразу, а не ждать закрытия депозита. Открыть вклад можно на год и на сумму от 100 тысяч до 10 млн рублей. Общий срок размещения денежных средств на вкладе «Динамичный» - 12 месяцев с пролонгацией.

«Отрадно, что доверие к Росбанку год от года растет. Безусловно, это служит стимулом для нас становиться лучше и продолжать совершенствовать наши сервисы, чтобы каждый клиент мог подобрать для себя подходящее предложение. Росбанк является системно значимым банком и сохраняет уверенные позиции на рынке. Мы продолжаем поддерживать клиентов и предлагать им эффективные решения для реализации стоящих перед ними задач», - подчеркнула Екатерина Сажнева, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.

РОСБАНК

Росбанк обслуживает порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, около 84 тысяч активных клиентов малого бизнеса и более 13 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА).

Росбанк на протяжении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии журнала Forbes, является значимым игроком на рынке. По итогам 2022 года занимает 2 позицию среди частных банков по объему ипотечного портфеля. Также банк входит в топ-3 по портфелю автокредитов среди всех банков на рынке.В 2022 кредитная карта Росбанка МИР #120наВСЁ Плюс стала победителем в номинации «Выбор клиента» рейтинга Frank Credit Cards Award 2022. Росбанк стал лауреатом XVI ежегодной премии Retail Finance Awards 2022, вручаемой журналом The Retail Finance за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, в 4 номинациях из 7.

Росбанк входит в число лучших работодателей России: в 2022 банк получил наивысшую оценку среди работодателей в рейтинге Forbes в категориях «Экология» и «Корпоративное управление» и «Золото» в категории «Сотрудники и общество». По итогам ежегодного всероссийского конкурса для социально ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого Ассоциацией «Форум доноров», Росбанк вошел в список компаний, внедряющих лучшие практики корпоративной социальной ответственности на российском рынке.

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Реклама. ПАО РОСБАНК