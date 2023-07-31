Переехал ребенка и рванул наутек: под Самарой катер на пляже изрубил ноги 12-летней девочке

Ребенок в больнице в тяжелом состоянии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером, 30 июля 2023 года, в больницу Середавина в Самаре экстренно привезли 12-летню девочку с травмами обеих ног. Как оказалось, школьница вместе с семьей отдыхала на пляже на реке Сок в Малой Царевщине, и во время купания ребенку перерубило ноги гребным винтом проплывающего мимо катера. «КП-Самара» выяснила подробности страшного ЧП.

Уплыла далеко от берега

Как нам рассказали очевидцы, семья отдыхала на пляже в селе Малая Царевщина. Девочка уплыла далеко от берега, а в этот момент мимо проходил частный катер.

- Это был белый катер без регистрационных номеров. За штурвалом находился мужчина, он был один. После того, как он переехал ребенка, судоводитель даже не остановился, а уехал в неизвестном направлении, - рассказывают свидетели трагедии.

Громкий крик пострадавшей услышали на берегу. Очевидцы рванули на помощь ребенку. К счастью, девочку удалось доставить на берег, а другие отдыхающие в это время вызвали скорую помощь.

Потеряла много крови

Пострадавшая девочка получила сильные травмы, потеряла много крови. Как рассказали нам в больнице Середавина, девочку привезли на скорой в сопровождении отца. В эту же ночь ей провели серьезную операцию по ушиванию рваных ран в отделении травматологии. Сейчас девочка находится в реанимации.

- Ноги удалось спасти, но о дальнейших прогнозах говорить еще рано. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, она в сознании. Ей оказывается вся необходимая помощь, - сообщили «КП-Самара» в областном Минздраве.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, - сообщили правоохранители. - Личность судоводителя в настоящее время не установлена.