Насмотрелся видео в интернете и решил устроить теракт: в Самаре 15-летний подросток собирался сжечь школу

Силовики задержали парня, когда он шел к схрону с бутылками зажигательной смеси Фото: УФСБ по Самарской области

В Самаре силовики в июле 2023 года предотвратили теракт в одной из школ города. Его планировал устроить 15-летний подросток. Парень намеревался поджечь учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Смотрел видео о расстрелах детей в школах

По данным правоохранителей, преступный умысел у молодого человека возник в период с 2022-го по 2023 год. Он задумал устроить теракт в школе после просмотра видео в интернете. Ролики были об основоположниках террористической организации, которые совершали расстрелы детей в учебных заведениях.

– Преступный умысел был направлен на совершение резонансного преступления – террористического акта путем совершения действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, – сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подросток занимался изготовлением самодельного оружия и приобрел зажигательную смесь Фото: УФСБ по Самарской области

Купил зажигательную смесь и изготавливал самодельное оружие

Парень решил поджечь одну из школ на территории региона. Для этого он стал изготавливать самодельное оружие и приобрел зажигательные смеси. Об этом стало известно силовикам. В июле 2023 года они задержали подростка, когда он шел к своему схрону. Тайник находился на территории Красноглинского района Самары. Там парень хранил сверток с четырьмя бутылками, в которых находилась зажигательная смесь.

Отправили под домашний арест

В отношении молодого человека в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Недавно суд избрал парню меру пресечения. На время следствия он будет находиться под домашним арестом. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Ведется следствие.

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