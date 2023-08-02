В Волгу - по билетам: как и где отдыхали жители Самары летом до революции

Берег Волги в Самаре в конце 19 века. Фото: Старая Самара / vk.com/starayasamara

Сейчас невозможно представить Самару без пляжа. Каждое лето тысячи горожан отдыхают на берегу Волги. Однако так было не всегда. Вместе с краеведом и ведущим радио «КП-Самара» Игорем Махтевым разбираемся, где отдыхали самарцы до революции.

Климат - как в Европе

В 1864 году немецкий врач Юлий Богданович Укке во дворе своей больницы поставил первую метеостанцию в Самаре, чтобы систематически наблюдать за климатическими изменениями и состоянием здоровья пациентов . Он даже выпустил книгу «О климате и болезнях города Самары».

По наблюдениям Укке, такие известные курорты, как Висбаден и Париж, значительно уступают Самаре в лечении болезней дыхательных органов. После этого открытия городом начали интересоваться именитые купцы и знатные люди.

Минеральные воды

Самара прославилась своими лечебными местами в 19 веке. В 1833 году в губернии заработал Сергиевский минеральный курорт, где люди лечились грязями и пили минеральную воду. Для привлечения отдыхающих там построили несколько площадок, на которых показывали театральные постановки и устраивали балы.

Кумысолечение

Больше всего приезжих Самара приняла благодаря лечебнице Постникова, которую он открыл в 1857 году. Располагалась она в красивом месте на высоком левом берегу Волги.

В основе лечения лежал кумыс - кисломолочный напиток, изготовленный на кобыльем молоке. Его использовали и как лекарство, и как спиртной напиток. Люди съезжались с разных городов и стран, чтобы побывать в этом месте.

Знаменитая кумысолечебница. Фото: Старая Самара / vk.com/starayasamara

Отдых на Волге

Раньше водный транспорт использовали в основном по прямому назначению - перевозка грузов, но в 19 веке стала популярной волжская кругосветка, на которой в свое время побывал Владимир Ленин.

Позже начали облагораживать набережную. Раньше она была жуткого вида, люди купались в грязной воде, так как с города туда стекали отходы с общих бань и заведений.

В первой половине 20 века началась реконструкция, город поставил купальню, которая разделялась на мужскую и женскую. Пляжа не было, были ограждения в воде, напоминающие бассейн. Войти туда можно было только по билетам. Обязательное условие – из воды человек не должен выходить обнаженным.

Из-за загрязнений было принято решение разделить Волгу и город, так создали нашу привычную подпорную конструкцию, по которой мы сейчас любим гулять. Так появилась набережная.

Набережная в Самаре (вернее, тогда – в Куйбышеве) появилась только в 20 веке. Фото: Старая Самара / vk.com/starayasamara

В 1935 году предприняли первые попытки разделить набережную на очереди.

Сейчас в Самаре продолжают осваивать берега Волги – появляются оздоровительные комплексы, турбазы, люди приезжают на реку, чтобы отдохнуть и набраться сил.