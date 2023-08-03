Искали по всему городу до позднего вечера: в Самаре поймали косулю, которая незабываемо отпраздновала День ВДВ

Измученное жаждой и стрессом животное напоили водой и успокоили / Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской области

В Самаре поймали косулю, которая устроила переполох в День ВДВ. Животное, переплыв Волгу, искупалось в фонтане на набережной в районе Ладьи, потеснив десантников, а затем пыталось попасть на завтрак в ресторан на проспекте Ленина. Отловить быстроногую лань оказалось непросто – на это ушли почти сутки. Как проходила спасательная операция, рассказали в областном департаменте охоты и рыболовства.

Держал путь на юг

По данным ведомства, в огромный мегаполис в День ВДВ пожаловал молодой самец косули. Он не был готов к городским джунглям – для него визит в Самару стал большим стрессом. Поэтому животное почти без остановок проскакало половину города. Насколько известно, его путь лежал на юг – в сторону реки Самары.

Сотрудники профильного департамента и егеря весь день пытались выйти на след неуловимой косули. Они проверяли все места, где она появлялась, но к тому моменту ее уже там не было. Поиски продолжались до позднего вечера. Результата они не принесли. Когда в городе совсем стемнело, было решено отложить розыск животного до утра.

Молодого самца косули выпустили на волю в Волжском районе / Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской области

Нашли обессиленным и изможденным в зарослях

– Примерно в 9:20 3 августа на телефон горячей линии поступило сообщение, что косуля замечена на улице Пятигорской. Сотрудники департамента выехали на место и нашли ее в зарослях возле дома № 10. Зверь был изможден жаждой и стрессом, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сил скакать дальше по городу у молодого самца косули уже не было. Так что поймать его голыми руками не составило труда. Вскоре на место прибыли егеря. Они помогли стреножить животное и немного успокоить. Также зверю дали вдоволь напиться воды.

Отвезли за город

Через некоторое время косулю погрузили в машину и отвезли за город – в Волжский район, туда, куда она изначально и двигалась. Там животное выпустили на волю. Козлик отдохнул под сенью берез, выпил еще пару-тройку литров воды, а затем отправился по своим делам. Вот так завершились приключения молодого самца косули в Самаре в День ВДВ.

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