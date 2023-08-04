Пищевые красители и сломанные весы: продавец арбузов откровенно рассказал, как торговцы обманывают покупателей

Самарский продавец арбузов рассказал, как торговцы обманывают покупателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезон самой летней ягоды наконец открыт. В августе любители арбуза поспешили на местные рынки, чтобы порадовать себя полезной сладостью. Только вот, увы, недобросовестные продавцы, пользуясь случаем, нагло наживаются на доверчивых покупателях. Сломанные весы, пищевые красители и разделение плодов арбуза по полу: на какие только ухищрения не идут торговцы ради заработка. Самарский продавец арбузов Амаль Рахмони (имя героя публикации изменено - Прим.ред.) откровенно рассказал корреспонденту «КП-Самара», как малопорядочные предприниматели обманывают людей.

«Вы же на весы не смотрите!»

Амаль поделился: держит фруктовую точку в Самаре уже много лет. Опыта в продажах достаточно. Мужчин уверяет: работает честно, так сказать, на радость людям.

-Продаю овощи и фрукты без обмана. А как по-другому? Мне каждый покупатель дорог! Я вежливый и честный продавец, поэтому ко мне возвращаются, - говорит Амаль.

Верим! А что конкуренты? Амаль откровенно расказал о секретах заработка своих товарищей-коллег. Уловок придумывают они немало. Например, зачастую недобросовестные продавцы «настраивают» электронные весы под себя, чтобы доверчивый покупатель переплатил за полосатую сладость на пару лишних килограмм.

-Вы же на весы не смотрите, а они пользуются! А надо бы хоть иногда быть внимательнее, - ругается торговец. - Обвес может быть и небольшой делают, чтобы не попасться, но все-таки неприятно это. Одни незаметно крепят груз со стороны кассы, другие на весы кладут пакет, мол, чистоту так поддерживают. На самом деле они его скотчем приклеивают, чтобы он натягивался при взвешивании товара.

Пищевые краски или приятного аппетита

Пакет на весах и незаметный груз — запоминайте, товарищи! В следующий раз, как соберетесь арбузом, включайте бдительность и по возможности носите с собой ручные весы.

-Слышал, что многие продавцы арбузы накачивают пищевыми красками или как это, называется…Не знаю, правда это или нет, но слухи ходят до сих пор.

Здесь уже явно не до смеха! Так и отравиться можно. Кстати, на что обращать внимание при выборе арбуза и в каких местах лучше не покупать летнюю ягоду можете узнать здесь.

-Я думаю, человек сразу поймет, что с арбузом что-то не то. Естественный цвет не такой яркий, как все эти красители. Если есть подозрение, то можно кусочек в воду бросить, наверное, должно помочь. Конечно, добавлять что-то в продукты — себе дороже.

«Девочки» слаще «мальчиков»

Из перечисленных эта уловка хоть и самая безобидная, но и самая популярная. Многие, наверное, часто слышат от фруктовых гуру что-то вроде: «у нас только арбузы-девочки продаются, они слаще мальчиков! Берите-берите, не пожалеете!».

-Я и сам этим пользовался, но не со зла. Верил в эту выдумку, пока мне знакомый фермер глаза не раскрыл. Оказывается, пол арбуза никак узнать нельзя.

Действительно ли это так? За точным ответом мы решили обратиться к местному агроному.

- «Девочки» слаще «мальчиков» — это миф! Если мы обратимся к ботанике, то станет ясно, что все без исключения полосатые ягоды, которые мы так любим, девочки. Мужские цветки арбуза одаривают женские пыльцой, а после погибают, - поделился с журналистом «КП-Самара» агроном Владимир Ситников.

Этим фактом можно удивить продавцов и, возможно, заставить их краснеть! Берите на заметку.