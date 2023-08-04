Изготовление запчастей для аэротехники станет быстрее: в Самаре инженеры научились выращивать детали для самолетов

Инженеры вуза намерены запустить инновационное производство совместно с предприятием «ОДК-Кузнецов» / Фото: Самарский университет

В Самаре ученые представили свою новую инновационную разработку. Они придумали, как сократить время изготовления деталей для самолетов. Сотрудники инжинирингового центра Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали метод послойного и прямого лазерного выращивания компонентов и узлов для аэрокосмической техники.

Ускорят производство деталей

Инженеры вуза намерены запустить инновационное производство совместно с предприятием «ОДК-Кузнецов». Они уже провели необходимую подготовку на основе цифровых двойников изделий-прототипов. Сейчас идет процесс создания адаптируемого программного обеспечения.

- Инновации позволят сократить сроки некоторых технологических этапов на 50%. При этом точность производства деталей будет сохранена, а по некоторым позициям даже станет выше, - прокомментировал директор инжинирингового центра Иван Зубрилин.

Задействуют аддитивные технологии

Детали и узлы для аэрокосмической техники будут выращивать с помощью аддитивных технологий. Их преимущества: возможность почти мгновенно запустить производство деталей любой сложности, значительное снижение числа комплектующих, экономия исходного сырья и минимизация отходов.

Кроме того, 3D-печать позволит использовать только то количество материала, которое требуется для конкретной детали. Благодаря этому будет снижен вес готовой продукции. Это особенно актуально для авиационной промышленности.

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