Передавал Украине данные о военных эшелонах: жителя Самарской области задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали самарца в одном из частных секторов Фото: скриншот видео

Силовики задержали жителя Самарской области. Его подозревают в передаче Украине данных о военных эшелонах. Об этом в четверг, 10 августа 2023 года, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

- Пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, направленная против безопасности России. Он подозревается в причастности к государственной измене, - сообщили правоохранители.

По данным ФСБ, самарец связался через мессенджер с украинскими спецслужбами. По заданию их представителя он фотографировал военные эшелоны на территории Самарской области. В дальнейшем мужчина пересылал снимки и передавал информацию: где сделано фото и количество военной техники.

Жителя Самарской области задержали возле одного из частных домов. Силовики заковали его в наручники и уложили на землю лицом вниз. После этого правоохранители провели обыски в доме мужчины.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ее санкции предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия.

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