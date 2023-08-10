Почему цифровой рубль - не криптовалюта?

В связи с этим появился очень важный вопрос: является ли цифровой рубль криптовалютой? В данной статье эксперты онлайн-школы MoneyFest рассмотрят основные отличия между цифровым рублем и криптовалютой, и объяснят, почему цифровой рубль не может считаться полноценной криптовалютой.

Децентрализация. Одной из главных особенностей криптовалют является их децентрализация - отсутствие контроля со стороны государства или других центральных инстанций. В случае с цифровым рублем, он будет выпущен и контролироваться Центральным банком. Это означает, что российское государство будет иметь основную роль в управлении и мониторинге цифрового рубля, что ставит его в противоречие с криптовалютами.

Анонимность. В криптовалютах, таких как Биткойн или Эфириум, транзакции анонимны, так как пользователи обычно используют псевдонимы или криптографические адреса. В случае цифрового рубля, каждая транзакция будет связана с реальными идентифицируемыми пользователями, что отличает его от традиционной криптовалюты.

Технология основы. Криптовалюты используют основу, называемую блокчейн, для подтверждения и записи транзакций. Однако, в случае цифрового рубля, технология, на которой он будет основан, неизвестна. Это означает, что цифровой рубль может быть основан на классической базе данных, что также отличает его от криптовалют.

Инвестиционный аспект. Криптовалюты часто рассматриваются как инструмент инвестиций, для которых их стоимость зависит от спроса и предложения на рынке. Цифровой рубль, с другой стороны, в первую очередь будет сосредоточен на решении задач монетизации и повышения эффективности платежных систем, что делает его менее инвестиционным активом и более платежным средством.

Цифровой рубль является очень важным шагом в развитии современной цифровой экономики. В то время как он имеет некоторые черты криптовалют, такие как электронный формат и возможность использования для совершения платежей, его основные отличия, такие как централизация, отсутствие анонимности и закрытый код, ставят его в отличие от криптовалют. В любом случае, цифровой рубль представляет собой важный шаг в обеспечении безопасности, прозрачности и эффективности платежных систем в цифровой экономике будущего.

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