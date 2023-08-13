Из-за того, что пожар происходит в горах, приходится привлекать авиацию. Фото: Илья Сухих

12 августа 2023 года на территории Самарской области в Жигулевском заповеднике загорелся лес. «КП-Самара» собрала все, что известно о пожаре и его тушении на данный момент.

Мэр Жигулевска: «Нахожусь в непосредственной близости»

Дым из лесного массива заметили жители села Бахилова Поляна, входящего в состав городского округа Жигулевск. На ситуацию отреагировали городские власти.

- Сегодня в 11.44 произошло загорание травы в районе 21-го лесного квартала Жигулевского заповедника. В настоящее время все оперативные службы на месте. Ведутся работы по тушению. Нахожусь в непосредственной близости от пожара, чтобы держать ситуацию на контроле, - сообщил 12 августа мэр Жигулевска Илья Сухих.

Без погибших и пострадавших

Позже появилась более подробная официальная информация от МЧС Самарской области. Из него следует, что пожар в Жигулевском заповеднике — низовой и что распространяется он не только в 21-м, но и в 20-м квартале Бахиловского лесничества.

- Площадь пожара ориентировочно составляет 8 га. Площадь активного горения 1,5 га. Площадь, пройденная огнем, - 6,5 га, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что погибших и пострадавших при лесном пожаре в Жигулевском заповеднике нет.

- Для тушения пожара привлечены 73 человека, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 11 единиц техники, - рассказали сотрудники министерства.

Авиация, беспилотники и спасатели

Судя по опубликованным фото, горение происходит на горных участках лесного массива. Из-за этого тушение пожара наземными средствами затруднено. В этой связи подразделения МЧС задействуют авиацию. К тушению пожара привлечены также беспилотники.

Информация об этом появилась в утреннем релизе МЧС России по Самарской области 13 августа 2023 года. Из него следует, что площадь пожара за сутки не увеличилась, она по-прежнему составляет 8 га. А вот количество личного состава и техники пожарных подразделений значительно увеличено.

- Для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе от МЧС России - 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России, - говорится в сообщении.

В МЧС заверили, что ситуация на контроле и что погибших и пострадавших на пожаре и в процессе его ликвидации не появилось.

«КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.