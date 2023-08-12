В Самарской области в районе Жигулевского заповедника начала гореть трава

Специалисты прибыли тушить возгорание. Фото: Илья Сухих

В Самарской области стало известно о возгорании травы на территории Жигулевского заповедника. Оперативные службы прибыли на место происшествия.

По информации главы города Жигулевска, сообщение о возгорании произошло в 11:44 в районе 21 лесного квартала Жигулевского заповедника. На данный момент все оперативные службы прибыли на место происшествие. Сотрудники ведомства ведут работы по тушению. Глава города находится в непосредственной близости от пожара, чтобы держать ситуацию на контроле.

Напомним, днем в субботу, 12 августа специалисты сообщили о низовом лесном пожаре в Жигулевске. На данный момент для тушения привлекли 73 человек и 26 единиц техники.