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НовостиПроисшествия12 августа 2023 17:03

В Самарской области в районе Жигулевского заповедника начала гореть трава

Оперативные службы прибыли тушить пожар в Жигулевском заповеднике Самарской области
Алена ПРОВКИНА
Специалисты прибыли тушить возгорание. Фото: Илья Сухих

Специалисты прибыли тушить возгорание. Фото: Илья Сухих

В Самарской области стало известно о возгорании травы на территории Жигулевского заповедника. Оперативные службы прибыли на место происшествия.

По информации главы города Жигулевска, сообщение о возгорании произошло в 11:44 в районе 21 лесного квартала Жигулевского заповедника. На данный момент все оперативные службы прибыли на место происшествие. Сотрудники ведомства ведут работы по тушению. Глава города находится в непосредственной близости от пожара, чтобы держать ситуацию на контроле.

Напомним, днем в субботу, 12 августа специалисты сообщили о низовом лесном пожаре в Жигулевске. На данный момент для тушения привлекли 73 человек и 26 единиц техники.