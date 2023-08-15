«Кто скажет о ней плохо, тому дам в зубы»: истории и мифы о легендарной вазовской «Ниве»

За почти полвека легендарная "Нива" претерпела минимум изменений. Фото: lada.ru.

48 лет назад, 15 августа 1975 года на Волжском автозаводе был представлен предсерийный образец легендарного автомобиля «Нива». «КП-Самара» вспоминает вехи истории и мифы, связанные с производством этой уникальной модели.

Авто для «глубинки»

Замысел освоить производство легкового внедорожника связывают с окончанием контрактных отношений между Волжским автозаводом и концерном FIAT. К тому моменту ВАЗ вовсю штамповал «копейку» и выпустил ее «люксовый» вариант, известный как ВАЗ-2103.

- Вашим первым самостоятельным шагом должно быть создание автомобиля повышенной проходимости на базе «Жигулей» для наших сельчан. А они невольно оказались обделенными — миллионам горожан мы дадим сейчас современный легковой автомобиль, а для села он мало пригоден, особенно для нашей «глубинки», - такую задачу поставил перед руководством Волжского автозавода председатель Совета министров СССР Михаил Косыгин.

Здесь стоит отметить, что между «хозяйственником» Косыгиным и курировавшим военный блок Дмитрием Устиновым существовало нечто вроде ревности и соперничества. Само появление автозавода в Тольятти под патронажем FIAT Устинов, по легенде, пытался оспорить, и автозавод при оборонном предприятии в Ижевске был своего рода «конкурентом» ВАЗа (хотя сам Устинов был уроженцем самарской земли).

И пока в Тольятти работали над прототипом будущей «Нивы», в Ижевске быстренько соорудили полноценный образец внедорожника и даже прокатили на нем генералов. По какой причине министерство обороны так и не выделило средства на запуск этой модели в серию, история умалчивает, но в некоторых источниках есть намеки на «вазовское лобби». Что вполне может быть правдой, учитывая вес фигуры Косыгина в советском правительстве.

На тот момент единственным серийным «внедорожником» в СССР был знаменитый «уазик», скроенный по образцам американских тентованных джипов той поры. Все, что пытались сделать в этой нише и на АЗЛК, и на «Ижмаше», по сути, повторяло уже существовавшую концепцию. На ВАЗе тоже почти утвердили аналогичную модель.

Но молодой конструктор Петр Прусов предложил революционное для того времени решение сделать закрытый джип. Главный конструктор ВАЗа Владимир Соловьев идею поддержал, и, как показало время, это было точное попадание в пустовавшую нишу.

Так выглядела первая "Нива", сошедшая с вазовского конвейера. Найдете с ходу 10 отличий от нынешних "Нив"? Фото: АО АВТОВАЗ

Успех за рубежом

Изначальный замысел — дать доступную и проходимую машину для советских тружеников колхозов и совхозов — отошел на второй план. Для сельчан машина была и дороговата (почти вдвое дороже «копейки», не говоря о «Москвичах» и «Ижах»), а самое главное — ее было почти не достать.

80% произведенных «Нив» уходило на экспорт. Советский внедорожник пользовался бешеной популярностью не только в «странах третьего мира», но и в «передовой» Европе. В Германии (где Audi создал что-то похожее только через несколько лет) на «Ниву» существовала запись на месяцы вперед. А в одной из газет в Швеции выходила статья под заголовком: «Если ты еще раз плохо скажешь о ВАЗе, я дам тебе в зубы!»

В 1986 году производители внедорожника Suzuki Vitara назвали создателя «Нивы» Петра Прусова «крестным отцом» японской модели.

Ничего необычного - просто автомобиль "Нива" на антарктической станции. Фото: АО АВТОВАЗ

«Санта-барбара» с именами

К слову, Прусов с одному ему известной целью запустил в публичное пространство миф о появлении названия «Нива». Якобы это анаграмма имен детей самого Прусова и главного конструктора Соловьева: Наталья, Ирина, Вадим, Андрей. Позже на самом автозаводе эту версию опровергнут: мол, Ирина Прусова появилась на свет уже после запуска автомобиля в серию, а старшего сына Соловьева звали не Вадимом, а Сергеем.

С собственно названием «Нива» вообще на протяжении десятилетий происходила целая «санта-барбара». Товарные знаки «Нива» и Niva были долгое время за ВАЗом, но в 2001 году лицензия на их использование была продана General Motors, который стал выпускать автомобиль Chevrolet Niva. Классическая «Нива» стала называться Lada 4x4.

В 2019 году АвтоВАЗ выкупил у совместного предприятия GM-АвтоВАЗ 50% акций и вместе с ними лицензию на бренд Niva, который снова вернули классической модели. Ныне она (как и ее пятидверная модификация) именуется LADA Niva Legend, а бывшая «Шеви-Нива» - теперь LADA Niva Travel.

И все же уникальность «той», изначальной «Нивы» в том, что за почти полвека своего существования, несмотря на смены названий, моральное устаревание и неизбежные доработки, она продолжает выпускаться, глобально почти не изменившись и по-прежнему пользуясь спросом.