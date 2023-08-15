Апельсиновые корки и пульверизатор с водой: как я боролась со скверным характером и вредительской натурой своих котов

Кат Гаврош любит драть диван. Попробую его отучить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Котов у меня три - каждый со своими дурными привычками. Плюшка обожает грызть цветы и лежать на них. Гаврош дерет все, до чего может дотянуться: диван, стулья, обои. Жорик гадит мимо лотка, а по ночам поет серенады и носится по квартире. Удастся ли мне их перевоспитать? Мой опыт прокомментировал эксперт - врач-ветеринар Александр Еремеев.

Ест цветы и спит в горшках

Народные советы:

- смазать листья и цветы растений лимонным соком, чесночной водой, жгучим перцем, горькими лекарствами;

- разложить рядом с горшками корочки цитрусовых, запах которых не переносят коты;

- предложить специальную «кошачью траву» (овес).

Кат Плюшка всегда не прочь полакомиться цветами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что вышло:

В первую очередь пробую апельсиновые корки. Котики недовольно чихают, я ликую и щедро раскладываю корки на подоконнике. Но через полчаса обнаруживаю их сброшенными на пол, а кота - вальяжно развалившимся в очередном горшке.

Что ж, иду сажать овес. Кошачья травка всходит уже через несколько дней, коты проявляют к ней интерес - росточки вырывают с корнем. Потом пару дней котики самозабвенно «пасутся» (и так же самозабвенно опорожняют желудок). А после вдруг теряют к овсу всякий интерес. Еще через пару дней застаю Плюшку задумчиво жующим драцену. Это фиаско!

Иду на крайние меры. Растворяю в воде таблетку левомицетина, добавляю в раствор чеснока и перца. Котик после такого грызть цветы не желает. Только лежать на них.

Щедро втыкаю в цветочные горшки палочки от роллов. Плюшка пытается устроиться спать между ними, но терпит неудачу.

Палочки в горшках отучили котика спать на растениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Не хватает витаминов

- Кошки поедают цветы по нескольким причинам, - объясняет врач-ветеринар Александр Еремеев. - Во-первых, им может не хватать витаминов. Кроме того, таким образом они могут выводить шерсть из желудка. А может, коту просто нравится вкус какого-то цветка или он выплескивает нервное напряжение? Поэтому в первую очередь я советую отнести кота к ветеринару, сдать анализы и скорректировать питание. Посадить кошачью травку - тоже хорошая идея. А еще кот может портить цветы, если конкурирует с ними за место на подоконнике. Устройте ему высокий игровой уголок с собственной «лужайкой». А растения опрыскайте специальными ветеринарными препаратами-отпугивателями. Они не такие вонючие, как чесночная вода.

Дерет диван и обои

Народные советы:

- купить когтеточку;

- испугать громким звуком самодельной погремушки;

- наклеить двусторонний скотч;

- использовать пульверизатор с водой.

Чтобы спасти диван, ветеринары советуют пропитать когтеточку экстрактом мяты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что вышло:

Когтеточка у нас есть, но Гаврош предпочитает диван и обои.

Насыпаю с жестяную баночку шурупы, сажусь в засаду - караулю полосатого негодяя. Едва он тянется поточить когти о стену, начинаю неистово греметь. Подпрыгивают все - коты, дети, кажется, даже соседи. Кот спасается под диваном. Но после второго раза домашние просят больше так не делать.

Идея с пульверизатором семье нравится больше. Едва кот начинает точить когти - получает струю воды. Тихо и эффективно. Но что делать, если хозяев нет дома?

Иду за двусторонним скотчем. Обклеиваю подлокотники дивана и облюбованную котиком стену. Тот привычно пытается поточить когти - и брезгливо отдергивает лапу. Кажется, диван спасен. Но выглядит теперь не слишком эстетично.

КОМПЕТЕНТНО

Пропитайте когтеточку экстрактом мяты

- Точить когти - естественная кошачья потребность. Во-первых, так животные избавляются от мешающего слоя наросших коготков. Во-вторых, подушечки лап выделяют феромоны, которыми коты метят территорию. А в-третьих, коты могут таким образом снимать стресс. Самое простое решение - пропитать когтеточку экстрактом кошачьей мяты и регулярно стричь коту когти. Сделать это можно в любой ветклинике.

Гадит мимо лотка

Народные советы:

- поставить миску с едой туда, куда гадит кот (кошки не будут делать свои дела там, где едят);

- поменять лоток и вид наполнителя;

- переставить лоток в другое место;

- чаще убирать в лотке.

Что вышло:

Тщательно мою угол, который облюбовал для туалета Жорик. Ставлю туда миску с сухим кормом. Кот съедает угощение и в этом углу больше не гадит. Выбирает другой. Неужели теперь в каждый угол по миске ставить?

Переставить лоток - не вариант: в доме три кота, и все они ходят в один туалет. Но если Плюшка и Гаврош с удовольствием копаются в древесном наполнителе, то Жорику он, похоже, не слишком нравится. Ставлю еще один лоток - с минеральным наполнителем. Едва кот начинает копать в углу - усаживаю его на горшок. Кажется, метод сработал. К новому горшку и наполнителю кот охотно возвращается снова.

Если намочить коту хвост - полчаса тишины обеспечены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Поменяйте наполнитель

- Если кот вдруг начал гадить, это может быть признаком проблем со здоровьем. Покажите животное ветеринару. Возможно, нужна стерилизация. Советы поменять лоток или наполнитель, чаще убирать кошачий туалет - верные. А вообще, если в доме несколько котов, каждому лучше иметь свой лоток.

Орет по ночам

Народные советы:

- чаще играть с котом, чтобы он устал;

- брызгать пульверизатором;

- показать, «кто в доме хозяин» - встать на четвереньки и шипеть на кота, пока тот не признает ваше превосходство.

Что вышло:

Перед сном достаю веревочку с привязанной бумажкой и долго развлекаю котика. К игре тут же подключаются остальные коты. «Отлично, лучше спать будут», - думаю. Коты спокойно засыпают, но в четыре утра Жорик будит всех басовитым мяуканьем. Остальные зверюги просыпаются и устраивают радостные гонки по дому.

На следующую ночь опускаюсь на четвереньки перед орущим Жориком и начинаю мяукать в ответ. Кот в шоке. Как и домашние. Горлопан убегает, но едва я снова ложусь спать, снова заводит серенаду - вероятно, от обиды.

Тогда хватаю приготовленный заранее пульверизатор. Помогает, но ненадолго. Отойдя на безопасное расстояние, Жорик вновь принимается за свое. Хватаю крикуна, несу в ванную и подставляю под струю воды. Из ванной кот вылетает с мокрым хвостом и боком. В доме наступает блаженная тишина. Жорик самозабвенно вылизывается, а потом засыпает.

КОМПЕТЕНТНО

Нехватка внимания

- Если кот орет по ночам, в первую очередь нужно исключить проблемы со здоровьем. Может, у него просто что-то болит? Лучше показать кота врачу. Если со здоровьем все нормально, а животное стерилизовано, дело может быть в нехватке внимания, особенно если в доме есть другие животные, дети. Попробуйте почаще брать кота на руки, гладить, разговаривать. Ну а если кот не прекращает безобразничать - можно отпугнуть его водой.

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