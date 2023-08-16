Дома без света, машины плывут по дороге: Самару накрыл мощный ливень

Изначально дождь был небольшим, но становился сильнее с каждой минутой Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В среду, 16 августа, Самарскую область накрыл мощный ливень. Не успели жители получить штормовые предупреждения, как отголоски непогоды уже пришли в регион. Первыми с ними столкнулись жители областной столицы. Рассказываем, что натворили дожди и грозы в Самаре.

Первые сведения о нахлынувшем дожде поступили ближе к 16:00. Изначально он был слабым, однако становился сильнее с каждой минутой. В результате под потоками воды скрылись тротуары и проезжая часть. А машинам пришлось буквально плыть по дорогам. В частности, с такой задачей столкнулись автомобилисты, проезжающие в районе автовокзала и по Красноглинскому шоссе.

Под водой скрылись тротуары и дороги Фото: из соцсетей

А жители нескольких населенных пунктов Самарской области временно остались без света – из-за непогоды там начались перебои с электричеством.

Непогода задержится еще на несколько часов Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Отметим, что такая погода сохранится как минимум в течение 1-2 часов. Согласно прогнозу, в Самарской области ожидается целый комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град. Порывы шквалистого ветра составят 18-23 метров в секунду, локально – 25 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.