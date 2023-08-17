«У меня наготове всегда была 5-литровая кастрюля крови»: художник по костюмам рассказала о работе над сериалом «Библиотекарь»

В галерее «Новое пространство» прошел предпоказ финальной серии сериала и встреча с художником по костюмам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сериал «Библиотекарь» уже окрестили «реквиемом по Советскому Союзу», по тем, кто в нем жил и тоскует по тем временам, и он моментально стал хитом. На популярном ресурсе Кинопоиск его рейтинг 7,7.

Сериал – скорее фантазия по мотивам, чем экранизация романа «Библиотекарь» писателя Михаила Елизарова, который выпустил книгу в 2007-м. В 2008-м получил за нее премию «Русский Букер», а критики разошлись в оценках от «безусловный прорыв» до «фашистский треш».

Вскоре после этого продюсеры выкупили права на бестселлер, но с экранизацией все как-то не складывалось. Сначала думали о полном метре, но в 2023 на экраны вышел 8-серийный сериал с Никитой Ефремовым в главной роли, последнюю серию которого на платформе Wink можно будет увидеть сегодня, 17 августа.

Для того, чтобы не испортить удовольствие, поклонникам сериала за несколько часов до официальной премьеры, мы не будем спойлерить и раскрывать финал, но узнаем из первых уст, как шла работа над необычным фэнтэзи-сериалом.

Посмотреть последнюю серию «Библиотекаря» раньше официального релиза пришли около 150 самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Одна из задач – не скатиться в Голливуд»

«Напиши такую книгу, чтобы люди перестали воевать. Про терпение, про силу, про то, что помогло нам выстоять», - говорит советский командир искалеченному товарищу в самых первых кадрах серии. Фильм затрагивает сразу несколько исторических пластов истории страны за последнее столетие и параллели, которые проводят авторы между эпохами – один из секретов успеха фильма.

Но вот для художника Светланы Михаленко, которая входит в топ-13 русских дизайнеров – это было настоящим испытанием. Ведь одевать нужно было и красноармейцев, и милиционеров из 90-х, и полностью выдуманных персонажей из постапокалиптического мира.

- Иногда мы по 100 человек в день снимали. Всех их нужно было одеть, а после смены все перестирать, ведь почти всегда они возвращались в «грязи» и «крови». Мы постоянно жарили резину, у меня наготове всегда была 5-литровая кастрюля «крови». Загубили много инструмента работая с металлом, покрышками, другими сложными материалами.

Передо мной стояло сразу несколько задач и одной из них было не скатиться в Голливуд, сохранить дух советской эпохи. Поэтому костюмы мы делали исключительно из аутентичных материалов. В дело пошли дермантин со старой дверной обивки, резиновые бигуди из советских парикмахерских, один из персонажей носит настоящий костюм ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АС, другой – ботинки того периода, которые мы выкупили в музее.

У Елизарова в тексте упомянуты и куски линолеума, и противни, и значки, но когда мы начали пытаться воссоздавать эту одежду в реальности, сразу возникли сложности. Ведь мы шили не музейные экспонаты, а костюмы, в которых актеры должны были активно двигаться. Для боевой хореографии нам пришлось по ходу вносить изменения в уже созданные образы, делать их более пластичными, что-то облегчать, добавлять вытачки, где-то распарывать по шаговым швам, чтобы вставить «липучку», которую в перерыве актер мог бы расстегнуть и хоть немного остыть, ведь съемки шли на почти 40 градусной жаре.

За всеми этими моментами я обращалась к своей памяти, я помню 90-ые и поэтому мне было особенно интересно создавать образы, которые были бы и доспехами и отражали эпоху. Это была потрясающая невероятно творческая работа!

Все желающие смогли задать Светлане Михаленко интересующие вопросы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финальную серию «Библиотекаря» самарцы смогли увидеть почти на сутки раньше официального релиза. Предпоказ пошел в галерее «Новое пространство» в областной библиотеке. Там все желающие смогли пообщаться со Светланой Михаленко, задать интересующие вопросы, получить автограф и призы от компании «Ростелеком», которая организовала предпоказ.