Жительница самарской области выиграла автомобиль от «Пятёрочки»

Обладательницей нового автомобиля стала 42-летняя жительница посёлка городского типа Рощинский в Самарской области.

В середине августа Ирина стала счастливой обладательницей семейного автомобиля C-класса. Ключи от нового кроссовера торжественно вручили в магазине, где женщина обычно совершает покупки. Ирина поделилась своей историей, отметив, что часто ходит за продуктами в «Пятёрочку», поскольку это один из немногих хороших магазинов «у дома» в её посёлке.

«Об акции я узнала в приложении «Пятёрочка», изучая актуальный каталог товаров, и поскольку принять участие не составляет никакого труда, мы с мужем решили попробовать. Когда мне сообщили о выигрыше, я просто не могла поверить, что это происходит со мной. Я была без ума от счастья! До сих пор не верится, что я выиграла автомобиль. После такой удачи буду стараться участвовать чаще в подобных проектах», – поделилась Ирина, обладательница главного приза в акции «Без забот на год вперёд».

Победительница также рассказала, что в семье давно планировали обновить машину, и приз от торговой сети стал буквально подарком судьбы. К тому же, он был первым крупным выигрышем в её жизни.

Попытать удачу мог каждый гость «Пятёрочки», совершивший покупку на сумму от 300 рублей. Акция, к которой присоединились тысячи участников проходила во всех магазинах торговой сети. Узнать о статусе розыгрыша призов можно было в личном кабинете на сайте.

Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» отметила, что компания уже не первый год проводит акции и исполняет заветные мечты своих покупателей, благодаря чему тысячи победителей стали обладателями различных призов: автомобилей, собственного жилья, крупных денежных сертификатов, электронных товаров и других ценных подарков.

«Реализуя подобные проекты, мы не просто дарим возможность выиграть материальный подарок, совершая повседневные покупки. Это ещё и возможность напомнить, что чудеса случаются, а мечты могут и должны сбываться! Мы стараемся проводить больше интересных розыгрышей, чтобы каждый человек мог испытать свою удачу. Такие акции позволяют превратить поход в магазин в увлекательную игру, в которой, помимо необходимых продуктов и товаров для дома можно стать обладателем нового автомобиля, например, как случилось с нашей победительницей. От лица компании поздравляю семью Ирины с полезным выигрышем, а другим участникам желаем удачи в следующих наших акциях».

Кроме семейного кроссовера, участники могли выиграть и другие подарки: сертификаты на покупки в «Пятёрочке» на сумму 3 000 рублей или годовой запас любимых продуктов, а также сертификаты на покупку бытовой техники или парфюмерии, портативную электронику и бытовую технику.

Все подробности об акции, условиях участия и информация о победителях размещены на сайте.

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