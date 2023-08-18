в Тольятти нерадивая мать бросила раздетую дочь одну на улице и угрожала прохожим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет и прокуратура Самарской области заинтересовались историей тольяттинской малышки, которая разгуливала по улице без присмотра в одних трусах. Видеозаписью этого вопиющего случая очевидцы поделились в социальных сетях. Теперь правоохранительные органы проверят семью несовершеннолетней, а также работу местной опеки. Кроме того, ситуацию взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности.

На доброту получила оскорбления

Напомним, в августе 2023 жителей Самарской области шокировала история маленькой девочки, которая оказалась на улице в одних трусах без присмотра взрослых. По рассказам местной жительницы, малышка лет пяти подходила к незнакомым людям и просила поиграть с ней. Неравнодушная женщина хотела помочь бедному ребенку, но в ответ на свою доброту получила лишь оскорбления и угрозы о расправе от матери девочки. Сомнительно поведение женщины попало на видео.

Тольяттинка опубликовала ролик в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к ситуации. История быстро разлетелась по местным СМИ и соцсетям.

Девочка подошла к совершенно незнакомой женщине и начала проситься в туалет. Правда, кроме двух слов – «мама» и «пипи» больше сказать ничего не могла. Поначалу женщина подумала, что малышка убежала из соседнего детского садика во время тихого часа, однако та начала тыкать пальцев в гулявшую неподалеку пенсионерку.

- Я подумала, что это ее бабушка, но та заявила, что не знает девочку, - рассказала автор ролика.

Неравнодушная женщина уже собиралась набрать «112», когда мимо прошла девочка постарше, которая заявила, что это ее сестра. И… принялась бить малышку. На истошные крики из подъезда выскочила мать – но увидав ее, девочка мертвой хваткой вцепилась в отзывчивую женщину, которая проявила к ней внимание.

- Мать девочки начала кричать, что напишет на меня заявление в полицию за то, что я якобы пытаюсь украсть ее дочь, - рассказывает шокированная женщина в соцсетях. – А потом и вовсе начала угрожать, что ее муж расправится со мной и моими детьми.

Проверят работу органов опеки

Как известно, видеоролик заинтересовал Прокуратуру Автозаводского района Тольятти. По информации ведомства, на данный момент проводится проверка.

-Надзорным органом проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет надлежащей профилактической работы с состоящей на учёте семьей. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов власти и решен вопрос об ответственности матери. Кроме того, прокуратурой взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной следственным органом, - сообщают на официальной странице прокуратуры Самарской области.

На контроле у СУ СК РФ

Кроме того, к проверке подключился и Следственный комитет. Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

-Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - написали в Информационном центре СК России.

Ранее мы сообщали, что редакция «КП-Самара» обращалась в ГУ МВД России по Самарской области за подробностями. Сотрудники полиции также проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малышка скулила, будто щенок»: мать оставила дочь на улице в одних трусах

В Тольятти мать оставила дочь на улице без присмотра в одних трусах (подробности)