Кричал, что его обманули, и пытался покончить с собой: первый день суда над подозреваемым в убийстве Мисс Самарская полиция закончился неожиданностью

На скамье подсудимых Роман Каверин, раньше у мужчины уже были проблемы с законом. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Ноябрь, 2021 год. Рано утром возле ночного клуба «Карамболь», который с давних времен славился криминальными историями, нашли тело 30-летней Ирины Янковской - сотрудницы МВД, победительницы конкурса «Мисс Самарская полиция – 2019», молодой мамы. Женщину зарезали. Через несколько часов задержали убийцу, им оказался ранее судимый Роман Каверин. 21 августа 2023 года подозреваемый предстал перед судом. Журналист «КП-Самара» побывал на первом заседании по этому громкому делу.

Только вышел из тюрьмы и снова взялся за оружие

С самого начала это убийство вызвало много вопросов. Как и почему сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних оказалась в самом злачном заведении Самары? Что произошло в ту роковую ночь между Ириной и бывшим зеком Романом? И как вообще молодая женщина оказалась в компании этого сомнительного человека? Ответы на все эти вопросы должны быть получены во время судебного процесса.

Судить Романа Каверина будут там же, где ему в ноябре прошлого года избрали меру пресечения в виде ареста на время следствия - в суде Советского района Самары. Судьей назначили Марину Трунину, которая имеет большой опыт рассмотрения уголовных дел, связанных с органами МВД. Каверина обвиняют не только в убийстве сотрудницы самарской полиции, но и в четырех эпизодах незаконного оборота наркотических веществ.

Так кто же такой Роман Каверин? Еще в ноябре прошлого года журналистам «Комсомольской правды» удалось узнать много интересных и пугающих фактов из его биографии. Мужчина был судим, причем последний срок он отсидел за убийство.

Из материалов дела: Роман Каверин, 33 года, разведен, есть двое малолетних детей. Первая судимость в 2009 году, кража. Вторая судимость – 2014 год, убийство. Был осужден на восемь лет тюрьмы. Освободился в январе 2022, а в ноябре снова схватился за оружие.

Убил отца молотком

Остановимся подробнее на первом убийстве, которое совершил Роман Каверин. Здесь разворачивается настоящая семейная драма. Родной отец Романа тоже не был примером для подражания – неоднократно судим, последняя статья – «Убийство». Отец убил родную мать Романа. Отсидев в тюрьме положенный срок, он вышел на свободу, где пробыл недолго. Роман жил вместе какое-то время с отцом-уголовником, но в один из дней забил родного отца до смерти молотком.

Практически сразу после отбывания срока за убийство родного отца, Роман Каверин вновь пошел на страшное преступление и отнял жизнь у молодой женщины. На этот раз под горячую руку попала Ирина Янковская.

Пытался очернить жертву

Ирина Янковская работала в ПДН МО МВД РФ «Борский» с 2017 года. Она была не только отличным полицейским, но и любящей мамой для 10-летней дочки. Дочка во всем поддерживала маму. Когда Ирина решила принять участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда», девочка больше всех болела за любимую маму. Ирина дважды принимала участие в конкурсе: в 2018 году она одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году собрала максимальное количество голосов и получила главный приз.

Красавица и чудовище - как познакомились Ирина и Роман? На следствии сам убийца рассказал, что он в своем роде стал жертвой обстоятельств, а молодая сотрудница ПНД была совсем не той, какой ее видели коллеги-полицейские. Однако рассказ хитрого и опытного зека не вызвал доверия оперативников - не может мать и сотрудница полиции вести себя так, как говорит этот рецидивист, без пяти минут вышедший из мест не столь отдаленных. Каверину не поверили.

«Меня обманули!»

Второй театральный акт Роман отыграл уже на избрании меры пресечения в суде. При виде журналистов Каверину внезапно поплохело прямо на заседании. Мужчина укутался в капюшон и перестал отвечать на вопросы судьи. Вызвали скорую. Время шло. Медики полностью осмотрели арестанта, но не нашли никаких проблем с его здоровьем. Заседание продолжилось. Непризнанного актера отправили на долгосрочные «гастроли» в СИЗО, где его талант вряд ли был оценен.

От Каверина стоило ожидать чего угодно, но то, что произошло на первом же заседании спустя 15 минут от начала слушания потрясло даже матерых прокуроров. Судья Марина Трунина огласила ходатайство подсудимого о рассмотрении его дела присяжными. Как оказалось, Каверин написал ходатайство в начале августа, когда дело поступило в Советский районный суд Самары. Однако в силу незнания, Роман подал заявление позже законных установленных сроков и его ходатайство было отвергнуто.

- Меня обманули! - кричал в зале суда подозреваемый в убийстве молодой мамы.

- У вас было право подачи заявления, но сроки упущены. Дело в суд поступило 31 июля, то есть до 3 августа у вас была такая возможность. От вас ходатайство поступило только 10 августа, - пыталась объяснить Каверину судья.

- То есть, у меня будет обычный суд? Тогда уводите меня и отдайте сразу приговор! - продолжал кричать из клетки Каверин и грозился покончить с собой.

Каверин хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные, но суд ему отказал. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Все произошло стремительно, конвой даже не сразу понял, что происходит. Подсудимый продолжал кричать, пока пытался свести счеты с жизнью, а конвой судорожно доставал ключи от камеры. В итоге наручники на Каверина надели быстрее, чем он успел причинить себе серьезный вред, и вывели из зала суда. На полу остались следы крови.

Буду выяснять, как проводили досмотр Каверина

Все присутствующие были в изумлении. Первый вопрос: как конвой допустил это? Как проводился досмотр? Теперь по данному факту будет проведена тщательная проверка.

Прибывшая бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать подсудимого в больницу. Председательствующий судья в виду случившегося приняла решение отложить слушание на конец августа. Теперь остается только ждать, что за неделю Каверин придет в себя и первое заседание по делу об убийстве Мисс самарская полиция все же состоится.

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