Обвиняемый в убийстве "Мисс Самарская полиция-2019" пытался покончить с собой

Мужчины пытался свести счеты с жизнью прямо в зале суда Фото: Наталья АРТЯКОВА

В понедельник, 21 августа 2023 года, в Самаре начался суд над Романом Кавериным. Его обвиняют в убийстве "Мисс Самарская полиция-2019" Ирины Янковской. Рассмотрение дела началось с происшествия. Мужчина попытался покончить с собой.

- Обвиняемому отказали в присяжных. Тогда он заявил, что покончит с собой. После неудачной попытки конвой увел его из зала суда, - сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

Напомним, рано утром, 2 ноября 2022 года, в полицию Советского района Самары поступило сообщение о ЧП возле ночного клуба «Карамболь» на улице 22 Партсъезда. Там было обнаружено тело 30-летней Ирины Янковской с ножевым ранением в грудь, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних в ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Самары 33-летний Роман Каверин.

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