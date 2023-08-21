«Когда подъезжал к Самаре, показалось, что это Рио-де-Жанейро»: фотограф из Швейцарии рассказал о путешествии по России и необычном проекте

Фотограф из Швейцарии Йорма Мюллер расклеивает фото на заброшках Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В разных района Самары неожиданно появились загадочные фотографии без подписей, на которых запечатлены не местные пейзажи и лица незнакомцев. Журналист «КП-Самара» выяснила, что таким образом показываем свои работы фотограф из Швейцарии Йорма Мюллер. Узнали у него, почему он решил наклеивать свои снимки на заброшки, что на них изображено и по каким адресам в Самаре можно найти его работы.

«Увидел Родину-мать в интернете и понял, что мне нужно в Волгоград»

Когда и почему вы начали снимать фотопроект именно в России?

- Решение снимать здесь родилось из интереса к России, к русскому языку и культуре. При планировании фотопроекта нужна общая идея, которая будет объединять его. Я подумал, что такой красной нитью может быть Волга, потому что эта река - нечто неотъемлемо русское, некий символ. Решил снимать все, что с ней связано: пейзажи, людей.

Путешествовать в Россию я начал с 2017 года. Помню, тогда был февраль. Я смотрел на карту в интернете и увидел эту статую, Родину-мать. Она очень впечатлила меня. И я решил, что начну именно с Волгограда. С тех пор я приезжал 6 раз в разные годы, проводил здесь несколько недель, а иногда - месяцев. За это время посетил практически все крупные города на Волге: Астрахань, Камышин, Самару, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород и много небольших.

Кого сняли первым для своего проекта?

- Тогда я использовал специальный интернет-сайт для путешественников, чтобы встречаться с местными жителями. Потому что, особенно вначале, мне не хотелось просто бродить и спрашивать людей, не против ли они, чтобы я их сфотографировал. К тому же в самом начале мой русский был очень скудным. Я искал говорящих по-английски.

В свой первый приезд через эту платформу я познакомился с Вадимом. Он был абсолютно открыт и дружелюбен. Встретил меня, тогда незнакомца, в аэропорту. Как раз его портрет я снял одним из первых. Он мне помог найти других героев проекта: банщиков, моржей. Вадим возил меня по окрестностям, показывал разные места. Кстати, он помогает мне и в эту поездку: на его старой «семерке», «Ладе» мы доехали из Волгограда в Саратов, в потом - в Самару.

На кинотеатре «Авангард» теперь пейзаж из Тверской области. Фото: Йорма Мюллер

Встреча с непредсказуемым странником

Как вы выбирали людей и пейзажи, чтобы их сфотографировать? Что было основным критерием?

- Возможно, это прозвучит глупо, но я чувствую момент. Понимаю, что это хорошая точка съемки или подходящий человек.

Как люди в России реагировали на вас?

- Незнакомцы часто спрашивали: «Зачем?». Но реагировали чаще всего позитивно и открыто. Я обнаруживал огромное любопытство по отношению ко мне - иностранцу. Спрашивали, почему я приехал именно в Россию, задавали вопросы о Швейцарии.

Для меня этот проект стал интересным опытом преодоления страха. Я поехал в страну, культуру которой хорошо не знал, представления о ней в основном состояли из клише. К тому же в обычной жизни мне не свойственно общаться с незнакомцами. У меня, например, нет друзей, которых бы я встретил в баре.

На улице Садовой появился портрет Евгения Викторовича из Твери, который изучает улиток. Фото: Йорма Мюллер Фото: Предоставлено "КП"

С какими опасностями встречались в России?

- В свой четвертый приезд я отважился арендовать машину. По дороге около Ржева я встретил странника. Мужчину, который голосовал на дороге. Я решил: «Подвезу его». Он сел ко мне, говорил очень много. Я понимал не все, но разобрал, что он едет на свадьбу и уже опаздывает на два дня. Он попросил остановить его у магазина. Потом, когда мы въехали в лесополосу, начал озираться и спрашивать, как будто размышляя: «Этот лес? Или все-таки вот этот?» Я подумал: «Интересно, здесь люди ориентируются по лесу». В конце концов мы приехали в какое-то место. Там было тихо, дети катались на велосипедах. Потом появились две абсолютно пьяные женщины. При этом я не видел ничего, что намекало бы на свадьбу. Казалось, что они просто пьют дня три. Оказалось, что мой попутчик - дядя кого-то из них. Кстати, тогда же, на улице, я снял его портрет. Потом подошли мужчины, пьяные и агрессивные. Один из них взял мою камеру, тряхнул штатив и гаркнул: «Что тебе тут надо, иностранец?» Но мне как-то удалось сделать их групповое фото. Потом я быстро собрал свои вещи, закинул их в машину. Один из них кричал: «Эй, куда ты, подожди!» и чуть не ударил меня, но я успел уехать.

Оставила записку с адресом

А встреча с кем больше всего порадовала?

- Если начать вспоминать тщательно, то очень со многими. Сейчас первым делом на ум приходит пожилая женщина из города Жукова. Я заметил ее, остановил машину, спросил, не хочет ли она принять участие в проекте. Она согласилась, и я помню ее лицо: оно было невероятно добрым. Я почувствовал, как будто передо мной родственница, моя тетя. Она возвращалась из магазина с пластиковыми пакетами, хотела оставить их, но я сказал: «Нет, так отлично».

Она объяснила мне, как добраться туда, куда мне было нужно. Пока я парковал машину, женщина уже ушла, но оставила записку с пожеланием удачи и своим адресом. Я решил прийти. Она рассказала мне печальную историю, что жила в Санкт-Петербурге, занимала высокую должность, но вынуждена была переехать. Что ее дети умерли и сейчас она растит своего девятилетнего внука.

Самара показалась похожей на пляж в Рио-де-Жанейро

Снимали ли что-то в Самаре?

- В Самару я приехал на круизном теплоходе из Нижнего Новгорода. И мне казалось, что я прибываю на Копакабану, знаменитый пляж в Рио-де-Жанейро. Было чувство, что я оказался на юге: длинный пляж, линия домов за ним.

От речного вокзала мне нужно было как-то добраться до апартаментов. Мне подвернулся водитель на «Ладе», похожий на старого итальянца. За поездку он попросил 600 рублей. Позже я выяснил, что мое жилье было близко и такси не стоило таких денег. Отнесся к этому спокойно: «Это неотъемлемая часть путешествия на юг - переплачивать за такси».

Через сайт для путешественников я познакомился здесь с фотографом, которая помогла мне найти героев. Я снял в Самаре несколько портретов и пейзажей. Так получилось, что ни один не зацепил меня настолько, чтобы включить его в число тех фото, что я расклеиваю этим летом по разным городам. Ведь у меня не было идеи непременно брать фото из каждого города, который я посетил в России. Я выбирал только те, которые сильнее всего трогали меня.

Главное - без вандализма

Как появилась идея расклеивать фото именно на улице?

- Идея представить фото на улице зародилась благодаря моему другу Анне, специалисту по уличному искусству из Нижнего Новгорода. Пару лет назад она мне сказала: «Почему бы тебе не экспонировать свои работы в Нижнем, на улицах?» Я подумал: «А почему бы не сделать это в других городах, в которых я был?!» Но потом случилась пандемия, началась спецоперация и мне казалось, что время для проекта не самое подходящее. К тому же мне нужно было собрать деньги для его реализации. В этом году наконец подал заявление на визу - мне ее выдали легко. И приехал.

Многие говорят, что если размещаешь что-то на улице, то это или политическое, или…снова политическое. Во всяком случае, в Швейцарии так многие считают. Благодаря Анне я понял, что в России не так, что многие творческие люди используют улицу, чтобы показать свои работы. Я не отношу себя к стрит-арту, я фотограф. Но улица может быть платформой и для меня.

Я заметил, что в российских городах есть заброшенные дома и промышленные зоны. Подумал, что на них можно представить фото, ничего не разрушая. Без вандализма. Также для меня важно использовать материал, который ничего не повреждает. Фото я прикрепляю на обойный клей.

На улице Победы теперь набережная Чебоксар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Где и когда вы начали свой проект по расклейке фото?

- В середине июля этого года. Начал с Нижнего Новгорода и нескольких небольших городов в округе - на этот регион ушло 10 дней. Потом я поехал в Волгоград, Астрахань, Саратов, посещая населенные пункты рядом с этими городами. Самара - моя конечная точка.

Всего я расклеил немногим больше 50 фото. Фотографировал их, уже прикрепленные, крупным планом и общим, чтобы было понятно где именно находится снимок. Специально для проекта я создаю сайт, который скоро будет доступен по адресу течетрека.рф. На нем будут локации во всех городах, с пояснениями и координатами. Потом я планирую выпустить книгу с портретами и пейзажами из России. Возможно, сопровождая их текстом.

«Кто это? Иисус?»

Как люди реагировали на то, что вы клеили фото на улице?

- С интересом или нейтрально. Очень редко - с агрессией. Например, в Саратове днем я заметил башню - старую, кирпичную. Обратил внимание, что перед ней стоит деревянный стол и скамейки. Подумал: «Видимо, люди сидят собираются здесь, это очень подходит для моего замысла». Вечером мы вернулись и начали наклеивать фото, как внезапно услышали будто каркающий голос:

- Это вы Иисуса вешаете? Он прекрасен!

Женщина, говорившая это, была пьяна. Мы ответили:

- Нет, это Саша из Костромы. Мы расклеиваем фото из проекта о Волге.

Она:

- Какой Саша?! Ты откуда вообще?

- Из Швейцарии.

- Швейцария - наш враг!

Наш сопровождающий, Арсен, успокоил ее, убедил, что я - это не моя страна, и что все мы просто люди, простые люди, и нам надо быть вне политики. Женщина успокоилась:

- Ладно, парень на фото - красавчик, можете оставить. А меня сфотографируешь?

- Да. Завтра вернусь с камерой и сделаю фото.

- Хорошо! Когда ты придешь, я открою бутылку шампанского и мы выпьем.

Утром я пришел, не было ни этой женщины, ни моей фотографии - ее сорвали.

«Да это же наша деревня!»

Какую бы реакцию на фото хотелось бы получить в идеале?

- Когда кто-то смотрит на мои фото и чувствует себя дома. Когда в сознании зрителя что-то происходит. У него появляется чувство узнавания: местности, лиц. Например, при взгляде на фото странника появляется мысль: «Да это же типичный странник. Я тоже такого где-то встречал».

В поселке Шмидта в Самаре на заброшенном кинотеатре «Аванград» я разместил пейзаж из Тверской области. Женщина, проходящая мимо, взглянула мельком и сказала: «Что это? А, наша деревня!».

Как все прошло в Самаре? Где можно посмотреть фото?

В самом начале расклейки ко мне подошли полицейские. Это случилось второй раз, первый - в Нижнем Новгороде. Доброжелательно расспросили и ничего не сказали против. Когда мы с напарником наклеивали две фото - женщин в купальниках и пейзаж из Волгоградской области, услышали голос позади нас:

- Что, опять что-то к выборам? А, нет! Здорово! Облагораживаете наши развалины! Подсветка будет?

- Нет, откуда?, - мы обернулись и увидели взрослого, улыбающегося мужчину с внуком.

- Ну тогда я сам принесу лампочку, - сказал он.

Всего в Самаре я разместил 7 фото в следующих локациях:

1. Поселок Шмидта, Неверова, 95 (заброшенный кинотеатр «Аванград»)

2. Парижской Коммуны, 9

3. Садовая, 36

4. Пушкина 203

5. Вилоновская, 48 (две фото)

6. Победы 96, А

Описание фото можно будет совсем скоро посмотреть на сайте течетрека.рф