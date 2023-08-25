Есть кондиционер, но мало сидячих мест: как выглядят новые трамваи, которые привезли в Самару из Белоруссии

Новые трамваи - низкопольные и выполнены в бело-красном цвете / Фото: t.me/deptrans63

В Самару привезли три новых трамвая из Белоруссии. Они низкопольные и выполнены в бело-красном цвете. Городской департамент транспорта показал, как выглядят вагоны снаружи и изнутри.

Кондиционеры и USB-зарядка

Новые вагоны заметно отличаются от прежних. В них красные сиденья и много платформ. Кроме того, есть USB-зарядка для гаджетов. Еще одна важная особенность — наличие кондиционеров. Так что летом пассажирам больше не придется страдать из-за жары и духоты.

Сиденй в вагоне немного, все они красного цвета / Фото: t.me/deptrans63

Современно выглядит и кабина водителя. Там есть бортовой компьютер и монитор, на который выводится видео с камер наблюдения. Они установлены как в салоне, так и снаружи вагона.

В кабине водителя есть монитор, на который передаются изображения с камер из салона / Фото: t.me/deptrans63

Высокие платформы и мало сидячих мест

Самарцы уже успели оценить трамваи по фото в соцсети. Конечно, они порадовались поступлению в город нового транспорта. В частности, им понравилась накопительная площадка в вагоне. Она большая и вместительная.

Однако нашли горожане и недочеты. Им показалось, что в салоне слишком мало мест для сидения. Для тех, кто едет далеко, будет непросто выдержать весь путь стоя. Наличие высоких платформ самарцам тоже показалось минусом. Они считают, что подъем и спуск с них будет затруднителен для пенсионеров, инвалидов и пассажиров с детьми.

В салоне много высоких платформ и вместительная накопительная площадка / Фото: t.me/deptrans63

— Я по часу езжу в трамвае. С таким количеством посадочных мест — это катастрофа. Я не вхожу в категорию граждан на передние 10 мест. Это нужно, чтобы трамваи через 5-6 минут ходили, тогда нормально будет. Но вряд ли они так ходить будут, — поделилась мнением одна из самарчанок.

Пассажиры смогут зарядить свои гаджеты во время поездки / Фото: t.me/deptrans63

Новые трамваи улучшат ситуацию в городе

Информацию о поступлении в Самару трамваев прокомментировал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов. Он выразил уверенность, что новые вагоны позволят улучшить ситуацию с транспортом в городе.

— Тема транспортного обслуживания всегда была непростая, особенно в осенне-зимний период. Уверен, что новые трамваи повлияют на ситуацию. Трамваи новые, выпуск их будет обеспечен. Они все на гарантии, их не надо обслуживать или каждый день ремонтировать. Ситуация улучшится, это будет заметно, — отметил Михаил Ефремов.

По словам директора ТТУ, пока в Самару поступили три трамвая. Остальные девять должны приехать в августе-сентябре. К осенне-зимнему периоду все 12 штук выйдут на линию.

Обучат водителей

— Сейчас занимаемся вопросом обучения водителей. Одного из водителей либо в Минск отправим, где производят трамваи, либо он будет учится на территории РФ. Он обучится, 20 часов ему нужно накатать, потом приступит к обучению других водителей. После этого трамваи будут выпущены на маршруты города, — добавил Михаил Ефремов.

Отметим, новые трамваи планируется направить на наиболее востребованные маршруты.

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