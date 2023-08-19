В Самаре на маршруты Красноглинского района направят 32 из 50 новых автобусов

Новые автобусы для Самары изготовили в Белоруссии / Фото: vk.com/truesamara

В Самару прибыли 50 новых автобусов большой вместимости. Их планируют направить на маршруты Красноглинского и Куйбышевского районов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Самара получила 50 новых автобусов. 32 из них будут направлены на маршруты Красноглинского района (№№ 1, 50, 51) в дополнение к уже имеющимся. Остальные автобусы будут задействованы на маршрутах, охватывающих Куйбышевский район, - отметили в мэрии.

Планируется, что новые автобусы выйдут на линию уже в ближайшее время. По словам главы департамента транспорта Сергея Маркина, сейчас их дооборудуют. Также он отметил, что идет работа с перевозчиком по улучшению работы автобусов и приведению интервала их движения к нормативному.

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