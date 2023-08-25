Стать педагогом: средство от разочарования в профессии – переподготовка

Они такие разные, но всех их объединяет любовь к своей профессии и стремление передать знания. Предоставлено «Комсомолке» Самарским университетом им. Королева. Фото: Самарский университет им. Королева.

Из ИТ-специалистов, математиков, экономистов, студентов-бакалавров, военных пенсионеров – в педагоги. Кто сейчас интересуется специальностью «учитель»? Об этом мы беседуем с заведующим кафедрой педагогики института дополнительного образования (ИДО) Самарского университета имени Королёва Натальей Иванушкиной.

Программы, которые меняют жизнь

- На первый взгляд, образование сегодня – не самый популярный профессиональный выбор. Тем не менее, многие состоявшиеся специалисты проходят программу переподготовки по специальности «Педагог (учитель)». Почему?

- Замечу, что такая переподготовка востребована не только в Самарской области – в целом по стране. В школах и других образовательных учреждениях наблюдается кадровый голод. Это, во-первых. Во-вторых, программа переподготовки помогает многим слушателям, в том числе и в нашей программе «Педагог (учитель)», изменить жизнь, найти свое призвание и работу по душе. А это, поверьте, очень важно для современного человека. В-третьих, в сфере образования сегодня происходят большие перемены, многое делается, чтобы вернуть авторитет профессии учителя. Недаром 2023-й год объявлен в России Годом педагога и наставника.

- Кто приходит на переподготовку?

- Очень разные люди.Например, такая история. В прошлом году у нас обучение проходил офицер запаса. Он вышел на пенсию, но в возрасте за сорок еще хочется жить активно, работать, приносить пользу. Решил стать учителем – прошел обучение, написал отличную выпускную работу. И сразу получил приглашение занять две должности в школе: учителя ОБЖ и заместителя директора по безопасности. Уже приступил к работе.

Типичная ситуация для слушателей: человек по тем или иным причинам разочаровался в своей профессии, намерен сменить сферу деятельности, попробовать себя в новом качестве. Например, он хорошо знает математику или физику, хочет работать в сфере образования, где высока потребность в учителях этого профиля, но не обладает достаточным набором знаний, компетенций, и диплома в области педагогики и психологии у него нет. Выход – наши программы переподготовки. Точно так же ИТ-специалисты могут стать учителями информатики, юристы – преподавать обществознание и право.

Диплом педагога за год

- Переподготовка интересна только специалистам или к ней проявляют интерес и те, кто только получает профессию?

- Многие наши слушатели – студенты. Есть те, кто уже в процессе обучения понял, что выбрал «не свою» специальность. Случай из практики: молодой человек учился в техническом вузе, параллельно подрабатывал, занимаясь со школьниками математикой. В итоге понял, что педагогика – его призвание. Он прошел обучение по программе и поступил в магистратуру по педагогике.

Обучаются у нас и студенты, которые получают в настоящее время диплом бакалавра филологии, биологии, математики и так далее. А диплом бакалавра, увы, не дает им права работать в образовательных учреждениях.

Законодательно педагогическое образование необходимо всем, кто работает с детьми. Мы по окончании программы выдаем диплом, который принимается в любом образовательном учреждении. Если хотите вести кружки и курсы, работать воспитателем или репетитором, в том числе в качестве самозанятого, готовить школьников к ЕГЭ, то профессиональная переподготовка – оптимальное решение. В институте дополнительного образования можно «переформатировать» свои знания всего за один учебный год. Стандартная программа педагогического вуза рассчитана, как известно, на четыре года.

Любопытный факт: к нам на программы приходят просто родители, в том числе мамы в декрете, которые не намерены пускать процесс воспитания своего ребенка на самотек, хотят грамотно выстроить отношения в семье, но ощущают нехватку знаний. Они получают образование для «личного пользования». Это важный, позитивный, на мой взгляд, современный тренд.

В фокусе - педагогика и психология

- Получается переподготовка специалистов – это очень востребованное направление в сфере образования. Каковы условия зачисления на такие программы, есть ли здесь ограничения?

- К обучению по программе профессиональной переподготовки «Педагог (учитель)» допускаются студенты старших курсов вузов; учителя, которые работают в школе, но не имеют высшего педагогического образования; слушатели с высшим образованием, соответствующим профилю учебных предметов, которые они будут преподавать.

Процесс обучения сфокусирован на изучении педагогики и психологии, формировании тех компетенций, которые требуются для организации учебного или воспитательного процесса.

Кроме упомянутой «Педагог (учитель)», мы предлагаем еще две программы: «Педагог (воспитатель)» и «Педагог дополнительного образования». Воспитатели требуются в дошкольных учреждениях, школах с проживанием учеников, детских лечебных учреждениях. Эта программа востребована у классных руководителей.

На программу «Педагог дополнительного образования» приходят творческие люди, которые хотят заниматься с детьми тем, чем сами увлечены, например,шахматами, робототехникой, авиа- и судомоделированием. У нас они получают и педагогические компетенции, и диплом, который открывает дорогу в сферу образования.

На практику – в школу

- Сейчас образовательные программы как-то помогают слушателям в трудоустройстве?

- Зависит от образовательной организации, где слушатель проходил обучение. К нам на программы, как правило, приходят осознанные и высокомотивированные слушатели, которые понимают, зачем и почему они хотят пройти переподготовку. Зачастую они уже знают, где будут работать. Но для воплощения в жизнь своей мечты им не хватает реальных педагогических знаний и…диплома.

ИДО тоже оказывает помощь с трудоустройством. Так, защита итоговых работ проходит в присутствии комиссии, в составе которой – руководители образовательных учреждений. Они заинтересованы в квалифицированных кадрах, поэтому, увидев потенциал слушателей, приглашают их на работу. С прошлого учебного года наши студенты проходят практику в самарских школах. И это еще один реальный путь в будущую профессию.

- Что самое важное в процессе обучения, на ваш взгляд?

Как психолог и педагог убеждена, что для результативного процесса чрезвычайно важна атмосфера, в которой проходит обучение. Мы создаем дружелюбную среду взаимопомощи, поддержки, идем навстречу своим слушателям, помогаем в решении возникающих в процессе обучения вопросов. В результате между нашими студентами и преподавателями складываются личностные отношения, которые продолжаются и по завершении программы.