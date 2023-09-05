«Уверенная, рабочая темная лошадка»: в выборах губернатора Самарской области участвует новый кандидат

Сергей Пухаев - кандидат от партии «Новые люди».

8-10 сентября в Самарской области пройдут выборы губернатора. В июне на поле предполагаемых всеми кандидатов появился еще один игрок — Сергей Пухаев, выдвинутый от партии «Новые люди».

Сергей Пухаев замкнул логическую пятерку кандидатов.Сейчас один из главных вопросов относительно кандидатуры «свежей крови» Сергея Пухаева — сможет ли молодой и не зашоренный политическими устоями губернии управленец-коммерсант сформировать и получить необходимую и достаточную для политической борьбы поддержку.

- Это будет первая серьезная попытка «Новых людей» выйти на выборы в Самарской области, но вопрос — готов ли их представитель говорить с самарским избирателем на понятном ему языке? Пухаев работает в большом строительном предприятии. Он всю жизнь двигался в новом информационном пространстве и приобрел много компетенций, но Самарская область - не холдинг, масштабы другие, и в Самарской области ощутимые региональные и культурные особенности. Но для «Новых людей» это скорее плюс», — считает молодой политолог-маркетолог Дмитрий Федосеев.

Тем не менее, появление Сергея Пухаева на самарской арене — скорее позитивный фактор для общей политической температуры региона. Политологи сходятся во мнении: его кампания уже позволяет как минимум решить точечные запросы и локальные проблемы и спровоцировать возникновение дискуссии между кандидатами.

- Дискуссия с конкурентами в любом случае на пользу обществу. Пухаев обращает внимание на локальные и общие проблемы, высказывает конструктивные предложения, критикует недоработки власти, и это полезно. Думаю, он молодец, что позволил себе проанализировать все сферы развития Самарского региона, акцентируя внимание на проблемах малого бизнеса и развития IT-сферы, что является важным моментом в силу сложившихся обстоятельств. Другое дело — через какие каналы он доносит это до общества. Молодому политику явно хватает бесплатного дискуссионного времени, а видимо, других ресурсов не хватает, — размышляет независимый аналитик-политолог Петр Дворников.

Фото: Предоставлено "КП"

По мнению экспертов, Сергей Пухаев выделил несколько основных векторов, которые развил в ходе кампании. Кандидат строитель-финансист сосредоточил внимание на актуальной для Самарской области социальной политике, экологических проблемах, бюджетных тратах, социальной ответственности крупного бизнеса и инновационных методах развития Самарской области.

Сергей Пухаев сделал акцент на определенный кластер избирателей: это предприниматели, бизнесмены, жители региона, которые «думают как предприниматели», студенты и активные молодые люди.

Сходятся политологи и во мнении, что сложившийся образ мистера икс Сергея Пухаева сыграет скорее как плюс и даст ему дополнительные очки.

- Он – темная лошадка, со своей твердой позицией и реальными предложениями, и народу это нравится. К тому же у нас много тех, кто не хочет голосовать за привычные кандидатуры, а тут некий Сергей Пухаев— по-новому и интересно, — считает Дмитрий Федосеев.

По словам Петра Дворникова, скрупулезность, политическая тактичность и отсутствие эпатажа - дополнительный инструмент политической игры, при условии формирования вокруг кандидата команды молодых, амбициозных управленцев.

- Пухаев разумно представил линию партии «Новые люди» и пошагово двигается к своим процентам голосующих за новое лицо в самарской политике. Пухаев может говорить не в самой привычной форме, но и его избиратель — не привычный обычный человек. Его избиратель - молод, прогрессивен, амбициозен и быстр. Думаю, появление Пухаева оживило предвыборную кампанию и точно дало не раз почувствовать, что опытным политикам не просто дышат в спину, а уже обогнали на вираже, — резюмирует Петр Дворников.

Фото: Предоставлено "КП"

СПРАВКА КП:

Сергей Пухаев. Коллеги по партии называют его предпринимателем, экономистом и строителем.

Сергей Ефталикович Пухаев родился в мае 1980 года. Он женат, имеет два высших образования — окончил СГЭУ и СГАСУ.

Сергей Пухаев является учредителем ООО «Строительно-монтажное управление-5» и учредителем и директором ООО «УН» (вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Изготовитель: Цуканов Алексей Викторович, Самарская область, г. Самара. Заказчик: кандидат на должность Губернатора Самарской области Пухаев Сергей Ефталикович. Тираж 1 экз. Дата изготовления: 28.08.2023 года. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Самарской области Пухаева Сергея Ефталиковича.