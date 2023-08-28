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28 августа 2023 14:35

Заковали в кандалы и привлекли за саботаж: убийца «Мисс самарская полиция – 2019» вновь попытался лишить себя жизни в зале суда

Убийца самарской полицейской снова попытался совершить суицид во время суда
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Романа Каверина привлекли по статье за саботаж суда

Романа Каверина привлекли по статье за саботаж суда

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В августе 2023 года в Советском районном суде Самары начали рассматривать дело об убийстве 30-летней сотрудницы ПДН Ирины Янковской. На скамье подсудимых Роман Каверин, его задержали через несколько часов после того, как безжизненное тело сотрудницы полиции с ножевым ранением было обнаружено возле самарского ночного клуба «Карамболь». Каверин признался в убийстве девушки и был отправлен в СИЗО почти на год. В конце этого лета следствие по данному делу закончилось, и убийца молодой мамы предстал перед судом. Однако каждое заседание заканчивалось шоком не только для родственников жертвы Каверина, но и для самих служителей Фемиды – подсудимый дважды пытался совершить суицид в зале суда.

Тело Ирины Янковской нашли возле бара "Карамболь" в ноябре прошлого года

Тело Ирины Янковской нашли возле бара "Карамболь" в ноябре прошлого года

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Две попытки самоубийства в суде

Первое заседание суда состоялось 21 августа 2023 года. Журналист «КП-Самара», которая присутствовала на слушании, стала свидетелем неудавшегося суицида. Из-за того, что подсудимый не подал ходатайство в установленные сроки и ему отказали в рассмотрении его дела присяжными, Каверин попытался лишить себя жизни. Однако в виду случившегося судья Марина Трунина приняла решение отложить заседание на неделю.

Поведение подсудимого было шоком для всех

Поведение подсудимого было шоком для всех

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В следующий понедельник, 28 августа 2023 года, состоялось очередное заседание. В этот раз присутствующие надеялись, что конвоиры тщательнее досмотрят Каверина на наличие запрещенных предметов, однако история с театральным драматическим представлением повторилась вновь. В этот раз судья даже не успела начать слушание – Роман Каверин совершил еще одну попытку самоубийства, но уже в конвойном помещении. В Советский райсуд снова вызвали скорую.

- Сегодня необходимо продлить подсудимому меру пресечения, поэтому заседание состоится после того, как Каверину окажут медпомощь, - сообщил присутствующим секретарь судьи.

«Он просто тянет время»

В коридоре перед кабинетом началось бурное обсуждение. По словам представителей потерпевшей стороны Роман Каверин находится в СИЗО, где его срок засчитывается как день за полтора. Родственники погибшей девушки считают, что подобными инсценировками Каверин преследует свои цели.

- Да он просто так время тянет, срок то засчитывается! – говорит подруга погибшей от руки Каверина сотрудницы полиции.

Как рассказали журналисту «Комсомолки» родственники погибшей девушки, во время следствия его уже возили на проверку в психоневрологический диспансер в Саратов, где психиатры признали его вменяемым и адекватным. Однако, с их слов, уже в изоляторе Роман Каверин начал вести себя агрессивно и наносить себе увечья об углы мебели.

Врачи скорой оперативно оказали помощь подсудимому

Врачи скорой оперативно оказали помощь подсудимому

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Привлекли по статье за срыв суда

Через некоторое время врачи скорой помощи привели в чувства Каверина и заседание началось. Однако в следствие того, что было потрачено много времени на ситуацию с попыткой суицида, судья приняла решения в этот раз лишь продлить подсудимому меру пресечения. Как рассказала нам присутствующая в зале суда подруга погибшей Ирины Янковской, Каверину продлили арест еще на три месяца.

- Каверина привели в зал в кандалах и не снимали наручники во время слушания. Он снова кричал, вел себя агрессивно. Как я поняла, Каверина привлекли по еще одной статье за саботаж в суде. Судья вынесла ему повторное предупреждение, что если он еще раз сорвет заседание, то его вообще отстранят от участия в судебном процессе, - поделилась с журналистом свидетельница происшествия.

Слушание отложили еще на неделю. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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