Заковали в кандалы и привлекли за саботаж: убийца «Мисс самарская полиция – 2019» вновь попытался лишить себя жизни в зале суда

Романа Каверина привлекли по статье за саботаж суда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В августе 2023 года в Советском районном суде Самары начали рассматривать дело об убийстве 30-летней сотрудницы ПДН Ирины Янковской. На скамье подсудимых Роман Каверин, его задержали через несколько часов после того, как безжизненное тело сотрудницы полиции с ножевым ранением было обнаружено возле самарского ночного клуба «Карамболь». Каверин признался в убийстве девушки и был отправлен в СИЗО почти на год. В конце этого лета следствие по данному делу закончилось, и убийца молодой мамы предстал перед судом. Однако каждое заседание заканчивалось шоком не только для родственников жертвы Каверина, но и для самих служителей Фемиды – подсудимый дважды пытался совершить суицид в зале суда.

Тело Ирины Янковской нашли возле бара "Карамболь" в ноябре прошлого года Фото: Наталья АРТЯКОВА

Две попытки самоубийства в суде

Первое заседание суда состоялось 21 августа 2023 года. Журналист «КП-Самара», которая присутствовала на слушании, стала свидетелем неудавшегося суицида. Из-за того, что подсудимый не подал ходатайство в установленные сроки и ему отказали в рассмотрении его дела присяжными, Каверин попытался лишить себя жизни. Однако в виду случившегося судья Марина Трунина приняла решение отложить заседание на неделю.

Поведение подсудимого было шоком для всех Фото: Наталья АРТЯКОВА

В следующий понедельник, 28 августа 2023 года, состоялось очередное заседание. В этот раз присутствующие надеялись, что конвоиры тщательнее досмотрят Каверина на наличие запрещенных предметов, однако история с театральным драматическим представлением повторилась вновь. В этот раз судья даже не успела начать слушание – Роман Каверин совершил еще одну попытку самоубийства, но уже в конвойном помещении. В Советский райсуд снова вызвали скорую.

- Сегодня необходимо продлить подсудимому меру пресечения, поэтому заседание состоится после того, как Каверину окажут медпомощь, - сообщил присутствующим секретарь судьи.

«Он просто тянет время»

В коридоре перед кабинетом началось бурное обсуждение. По словам представителей потерпевшей стороны Роман Каверин находится в СИЗО, где его срок засчитывается как день за полтора. Родственники погибшей девушки считают, что подобными инсценировками Каверин преследует свои цели.

- Да он просто так время тянет, срок то засчитывается! – говорит подруга погибшей от руки Каверина сотрудницы полиции.

Как рассказали журналисту «Комсомолки» родственники погибшей девушки, во время следствия его уже возили на проверку в психоневрологический диспансер в Саратов, где психиатры признали его вменяемым и адекватным. Однако, с их слов, уже в изоляторе Роман Каверин начал вести себя агрессивно и наносить себе увечья об углы мебели.

Врачи скорой оперативно оказали помощь подсудимому Фото: Наталья АРТЯКОВА

Привлекли по статье за срыв суда

Через некоторое время врачи скорой помощи привели в чувства Каверина и заседание началось. Однако в следствие того, что было потрачено много времени на ситуацию с попыткой суицида, судья приняла решения в этот раз лишь продлить подсудимому меру пресечения. Как рассказала нам присутствующая в зале суда подруга погибшей Ирины Янковской, Каверину продлили арест еще на три месяца.

- Каверина привели в зал в кандалах и не снимали наручники во время слушания. Он снова кричал, вел себя агрессивно. Как я поняла, Каверина привлекли по еще одной статье за саботаж в суде. Судья вынесла ему повторное предупреждение, что если он еще раз сорвет заседание, то его вообще отстранят от участия в судебном процессе, - поделилась с журналистом свидетельница происшествия.

Слушание отложили еще на неделю. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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