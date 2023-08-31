Огромная, красивая, загадочная: над Самарской областью в ночь на 31 августа взошла Голубая Луна

Самарцы увидели второе полнолуние за месяц / Фото: samara.dtp.official

В ночь на четверг, 31 августа 2023 года, жители Самарской области стали свидетелями редкого природного явления. В небе взошла Голубая Луна. Соцсети буквально заполонили снимки спутника Земли, который сегодня выглядел как никогда огромным и притягательным.

- Луна сегодня как на ладони. Такая красивая и огромная, просто глаз не оторвать, - поделились с «КП-Самара» читатели.

Голубой Луна совсем не была, на восходе она привычно окрасилась в оранжевый и красный цвета / Фото: samara.dtp.official

К слову, голубой Луна не была. На восходе она, как и всегда, окрасилась в оранжевый и красный цвета, а затем стала желтой. По словам директора клуба «АстроСамара» Евгения Баранского, такое название спутник Земли получил из-за крылатой фразы. У англичан есть такое высказывание: «Однажды при голубой луне», то есть очень редко.

Огромный оранжевый диск завис над новой набережной в Автограде / Фото: Происшествия Тольятти

Прошедшее полнолуние действительно было очень редким. Оно было вторым за август. Такое происходит раз в 2,7 года. По словам Евгения Баранского, именно второе полнолуние в месяце и называют Голубой Луной.

В окруэении облаков Луна выглядела еще красивее / Фото: Происшествия Тольятти

Отметим, лучше всего наблюдать полнолуние было за городом, где нет искусственного освещения. Однако жителям Самары и Тольятти все же удалось запечатлеть огромное ночное светило, не выезжая на природу.

Вчера вечером небо заволокли тучи. Так что горожанам пришлось поохотиться за Луной, но оно того стоило. Спутник Земли выглядел прекрасно как в одиночестве, так и в окружении облаков. Последние даже добавляли Луне загадочности.

Облака добавили ночному светилу загадочности и притягательности / Фото: Подслушано Самара

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