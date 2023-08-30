Раннее бабье лето в начале сентября ждет жителей Самарской области

Прогноз погоды на сентябрь 2023 в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодная осень незаметно подкралась к порогу, но и лето в этом году, увы, мало радовало волжан жаркими деньками, потому и повода грустить нет. Зато, судя по данным синоптиков, надежду подает сентябрь. Первый осенний месяц обещает порадовать жителей 63 региона теплой и сухой погодой — грядет раннее бабье лето. Журналист «КП-Самара» изучила метеопрогноз выяснила, чего ждать от матушки-природы в сентябре 2023.

Август походит на осень

Судя по всему, осень вступила в свои права еще в августе. Последний месяц теплого сезона мало походил на летний. Например, в конце августа областную столицу атаковал мощный ветер. Его порывы уронили дерево на песочницу и повредили провода на набережной. Подробнее здесь.

Зато после двух недель холодов сентябрь заманивает к себе жителей губернии солнцем и 25 градусами тепла. Все это очень напоминает бабье лето, только вот совсем раннее (бабьим летом принято называть период с теплой погодой после устойчивых холодов). Кстати, это понятие самарские синоптики не очень любят и стараются не использовать, но что поделать — в народе оно закрепилось основательно.

Сентябрь порадует теплом

Так, по прогнозам специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС», в пятницу 1 сентября в регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градусов. Ветер северный, 6-11 метров в секунду. Кстати, как в Самаре пройдет День знаний 1 сентября 2023 читайте здесь.

Такая же погода сохранится и в субботу 2 сентября. А вот в воскресенье 3 сентября в губернии обещают слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +21…+26. Такой же прогноз остается на понедельник 4 сентября.

Зонтики не пригодятся

Если заглянуть в данные Яндекс. Погоды, то теплая погода сохранится до конца первого осеннего месяца. Волжанам можно немного расслабиться и отложить зонтики и дождевики. По данным сервиса, в сентябре 2023 в Самарской области ожидается всего 6 дней с длительными осадками, 8 ясных дней и еще 16 с переменчивой облачностью.

Сентябрь может порадовать волжан теплом. Фото: Яндекс.Погода

В среднем температура воздуха первые две недели месяца будет колебаться от +18 до +20 градусов, а уже после 20-х чисел значение на столбике термометра начнет постепенно опускаться.