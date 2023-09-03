Вспомнить игру с Уэльсом: что произошло после матча «Крылья Советов» - «Факел»

Владислав Шитов может поехать в сборную России, а Сергею Божину матч против команды из родного города не удался. Фото: ПФК "Крылья Советов"

2 сентября 2023 года «Крылья Советов» на своем поле разгромили воронежский «Факел» со счетом 3:0. Рассказываем, что произошло по завершении матча.

Евсеев: «Худшая игра при мне»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев на послематчевой пресс-конференции был не похож сам на себя. Он выглядел потерянным и с трудом подбирал слова.

- Это был худший матч «Факела» за то время, что я нахожусь в команде, - констатировал наставник воронежцев.

Уроженец Самары и экс-игрок «Крыльев» Сергей Божин был явно заряжен на игру дополнительно, но выражалось это в основном повышенными эмоциями в разговорах с арбитром. Удивительно, как он остался без желтой карточки. Зато его одноклубник Игорь Калинин уже после свистка на перерыв схлопотал «горчичник», полетев разбираться с судьей.

- Наверное, ребята перегорели. Настрой был, а ничего не получалось. Отсюда нервозность и разговоры на повышенных тонах, - предположил Вадим Евсеев.

Костанца готов терпеть удары в лицо

Калинин, вероятно, считал, что его тычок рукой в лицо Фернандо Костанце не заслуживал назначения пенальти. Костанца, которому в предыдущем матче сломали часть зуба, снова получил несколько ударов в лицо.

- Помимо того зуба, ему опять «прилетело» дважды. Сначала он героически подставил свое лицо в ситуации с пенальти, потом еще раз ему досталось. Он сидел и показывал: все в порядке, я готов терпеть, пусть меня бьют и дальше, лишь бы побеждать. Кроме шуток, у нас такой разговор с ним был, - рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

Осинькин: «Не надо аплодисментов»

А свою беседу с журналистами наставник самарцев начал с просьбы воздержаться от преждевременных аплодисментов.

- Вот наберем 33 очка (считается, что такое количество очков гарантирует невылет в Первую лигу. - Прим. «КП-Самара»), тогда и похлопаете. То, что мы сейчас временно вышли на первое место, - это промежуточный результат, и мы еще не играли с топ-командами, - трезво рассудил Игорь Осинькин.

Азаров: «Нынешний результат — не предел»

И все же даже этот промежуточный результат много говорит о потенциале команды. Такое мнение высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Сегодня вы убедились в том, что когда вы вместе, вам доступны любые строчки в турнирной таблице. И я уверен: то, что вы сейчас показываете – не предел, - сказал глава региона команде в раздевалке по завершении матча.

Дмитрий Азаров вспомнил знаменитую фразу нынешнего наставника «Факела» Вадима Евсеева после победы над сборной Уэльса.

- А всем вашим недругам, всем чудакам, которые что-то пишут в соцсетях, хотелось бы ответить словами наставника «Факела» после игры с Уэльсом: «...» Все! - подвел эмоциональный итог победе губернатор.

Теперь в течение двух недель, что будет длиться перерыв в матчах РПЛ, «Крылья» будут находиться в тройке лидеров чемпионата. На втором или третьем месте — зависит от результата игры «Зенита» с ЦСКА.

Еще двое самарцев в сборной?

Перерыв связан с паузой на матчи сборных. В национальную команду России, как известно, вызваны из «Крыльев» Солдатенков, Хубулов и Бабкин. Но последние двое, вероятно, не смогут поехать туда по состоянию здоровья. И скорее всего, по словам Игоря Осинькина, их заменят Салтыков и Шитов.