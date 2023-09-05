«Иммунитет не устоял перед похолоданием»: заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла в полтора раза

Заболеваемость коронавирусом в Самаре растет, поэтому медики призывают делать прививки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты предупреждают о возможности новой волны ковида: по информации Роспотребнадзора в Самарской области за последнюю неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией резко ухудшилась.

24 новых больных за сутки

На 4 сентября 2023 года в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 4,7. По сравнению с прошлой неделей рост составил 46,9% - то есть заболевших почти в полтора раза больше. По данным медиков только за прошедшие сутки было зарегистрировано 24 новых случая заболевания.

Самарцы в соцсетях уже бьют тревогу, опасаясь новой волны пандемии. Однако по мнению главного внештатного терапевта Самарской области Олега Фатенкова опасаться новой эпидемии не стоит. Об этом медик рассказал журналисту «КП-Самара» - COVID-19 уже стал обычным сезонным заболеванием, - отметил Олег Фатенков. - Недавно было довольно прохладно. и смена температурного режима негативно сказалась на устойчивости иммунитета жителей области к инфекции. Выявленный рост заболеваемости никак меня пугает, я уверен, что мы пройдем через него довольно легко. Сейчас по Самарской области «гуляет» уже знакомый нам Омикрон в его новой мутации, но вакцина, которая у нас есть отлично себя зарекомендовала. Так что главное сейчас вовремя поставить прививку и от ковида, и от гриппа. Вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом профилактики коронавирусной инфекции.

Более заразен, чем раньше

Ранее инфекционисты предупреждали самарцев, что в регион может прийти новый штамм коронавируса – «Эрис». Инфекционист Екатерина Киндалова отметила, что новый штамм пока не слишком отличается по степени тяжести от других вариантов «Омикрона». Он чуть более заразен, чем другие штаммы. Однако, к счастью, не вызывает более тяжелого течения заболевания.

-Симптомы нового штамма коронавируса «Эрис» практически не отличаются от ОРВИ, - отметила Екатерина Киндалова. - Это повышение температуры тела, головная боль, насморк, быстрая утомляемость, боли в горле.

На прививку – через Госуслуги

В Самарской области сейчас используют в основном препарат Спутник-V, показавший наибольшую эффективность. Записаться на вакцинации можно через Единый портал Государственных услуг. Врачи предупреждают: после проведения прививки возможно возникновение побочных эффектов: болезненности в месте инъекции, кратковременного повышения температуры, головной боли, слабости, першения в горле. При этом и после вакцинации необходимо соблюдать гигиену и использовать меры индивидуальной профилактики. Кстати, прививочная кампания против гриппа в поликлиниках региона уже началась, в поликлиники з0авезли вакцину. Как сообщили в минздраве региона, по статистике около 60% жителей региона ежегодно прививаются от гриппа, что обеспечивает необходимый уровень коллективного иммунитета. Прививка защищает от тяжелого течения болезни, снижает риски развития осложнений — пневмонии, бронхита, нарушений в работе сердца и сосудов.

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