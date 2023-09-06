Экономист Константин Церазов: «В фокусе внимания останутся дивидендные истории»

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Чем был вызван оптимизм на рынке акций, и смогут ли индексы остаться на траектории роста — в экспертной заметке рассказал финансист и экономист Церазов Константин.

Индекс Мосбиржи, благодаря слабому рублю, завершил август подъемом на 5%, индекс РТС вырос лишь на 0,16%, говорит эксперт. По словам Константина Церазова, поддержкой для рынка выступили ослабление рубля, открытие показателей отчетностей, дивидендные истории и корпоративные новости.

В августе продолжилось ослабление рубля, который в первой половине месяца обновил минимумы, пробив психологически важную отметку 100 руб/долл. На внеочередном заседании Банка России 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу до 12%. Впрочем, значительного укрепления рубля не произошло, отечественная валюта к концу месяца торговалась в коридоре 96-97 руб/долл. По данным аналитиков банка «Открытие», за август рубль потерял 5% к доллару, и 3,6% к евро. Следующее заседание, на котором банк России рассмотрит вопрос ставки, состоится 15 сентября, напоминает Константин Церазов.

Нефть на фоне ожиданий продолжения сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии в августе обновила годовые максимумы, прибавив за месяц порядка 1,5%. Среди инвестиционных идей месяца следует отметить акции Магнита, который завершил выкуп акций у зарубежных инвесторов, а также Лукойла — на фоне ожиданий дивидендов и обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом до 25%, отмечает экс-топ-менеджер «Открытия» Константин Церазов. Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей — так, по МСФО отчитались ОГК-2 и ГК «ПИК».

Церазов Константин: "Среди инвестиционных идей месяца следует отметить акции Магнита и Лукойла" Фото: Личный архив

Рынок по-прежнему обладает потенциалом роста в сентябре, считает Константин Церазов. По мнению экономиста, при отсутствии усиления геополитических рисков рынок может продолжить восходящее движение к уровням 3320-3350 пунктов. Открытие среднесрочных позиций, полагает Константин Церазов(KonstantinTserazov), целесообразно по акциям Мосбиржи, Сбербанка и Магнита, в фокусе внимания останутся также и дивидендные истории.