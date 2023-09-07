«Тряс за плечи и требовал заткнуться»: пьяный отчим покалечил 5-месячного малыша, а затем набросился на его мать

Пьяный сожитель покалечил грудного ребенка своей возлюбленной, а затем набросился с кулаками и на нее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Самарой отчим-тиран покалечил пятимесячного малыша, а потом набросился на его мать - свою сожительницу. Пьяный мужчина сломал грудничку плечевую кость, а его мама получила множественные травмы после побоев. К счастью, все остались живы, а агрессора задержали праавоохранители. В конце августа 2023 года Безенчукским межрайонным следственным отделом было завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя Дмитрия С., обвиняемого в совершении умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью сожительнице и ее 5-месячному сыну. «КП-Самара» выяснила подробности жуткого происшествия.

Схватил за плечо и начал трясти

ЧП в Безенчуке произошло еще в апреле этого года. 2 апреля Дмитрий находился в квартире и был изрядно пьян. Пятимесячный сын его сожительницы громко плакал. Мужчине это не понравилось. Он подошел к кроватке и схватил ребенка за хрупкие плечики.

- Обвиняемый приподнял ребенка и начал трясти, тем самым, пытаясь успокоить плачущего грудничка. Все свои действия мужчина сопровождал громкой бранью и требованием прекратить истерику, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В какой-то момент Дмитрий слишком сильно сдавил руку мальчика, и плечевая кость хрустнула. Грудничка госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали перелом.

Набросился на сожительницу

Вероятно, мать покалеченного ребенка не стала заявлять в полицию на сожителя-тирана. А зря. Уже 29 апреля она сама стала его жертвой. По версии следствия, ночью пьяный Дмитрий набросился на спящую сожительницу с кулаками. Причиной стала ревность.

- Обвиняемый схватил спящую сожительницу за волосы и скинул с дивана на пол, нанося ей удары ногой и руками по лицу, чем причинил телесные повреждения средней степени тяжести, - рассказали следователи.

Наложили запрет на время следствия

Тогда женщина обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. В отношении Дмитрия С. было возбуждено сразу две статьи - п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Сейчас расследование уголовного дела завершено, все материалы с обвинительным заключением переданы в районный суд. На время следствия Дмитрию избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уже в конце сентября в Безенчукском районном суде состоится первое слушание по данному делу.

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