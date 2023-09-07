«Открыла секрет молодости»: 55-летняя бабушка-гимнастка из Самары научила Регину Тодоренко делать трюки на пилоне

Регина Тодоренко приехала в Самару, чтобы познакомиться с 55-летней гимнасткой. Фото: Наталья Кафиятова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известная телеведущая телеканала «Пятница» Регина Тодоренко приехала в Самару на съемки нового тревел-шоу «Руссо Экспрессо». Звезда телеэкрана увидела в городских хрониках историю 55-летней самарчанки Наталья Кафиятовой, которая занимается воздушной гимнастикой и захотела непременно познакомиться с удивительной женщиной. О том, как проходили съемки телешоу, выяснила журналист «КП-Самара».

Наталья Кафиятова выглядит шикарно для своего возраста. Женщина воспитывает троих внуков и занимается воздушной гимнастикой на пилоне. Мы познакомились с возрастной акробаткой во время ее выступления на общероссийском фестивале воздушное искусство «Малиновое небо», который проходил в Самаре в марте этого года. Наталья раскрыла журналисту «Комсомольской правды» секрет молодости. Именно эта история заинтересовала звездную телеведущую и уже летом Регина Тодоренко вместе со съемочной группой прилетела в Самару, чтобы лично познакомиться с бабушкой-гимнасткой.

- Я решила почитать городскую хронику, и вот на что наткнулась. «55-летняя бабушка трех внуков из Самары открыла секрет молодости с помощью тренировок на пилоне». Я хоть и не бабушка, но тоже хочу узнать секрет молодости, — сказала Регина Тодоренко.

Съемки проходили в танцевальной студии, где занимается Наталья. Фото: Наталья Кафиятова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Съемки проходили в одной из танцевальных студий Самары. Наталья Кафиятова раскрыла секреты воздушной акробатики и научила Регину основным правилам занятий на пилоне. По словам самарчанки, атмосфера во время съемок была веселой и непринужденной, сниматься для телевидения 55-летней гимнастке понравилось.

- Команда телевидения состояла из потрясающих добрых, веселых профессионалов. Рада буду, если трехминутный ролик поднимет настроение всем тем, кто его посмотрел и ещё посмотрит, - сказала Наталья Кафиятова.

Регина Тодоренко попробовала выполнить несколько элементов на пилоне, как это ей показала самарчанка, но поняла, что это не так-то и легко. По словам Натальи, для занятий на пилоне нужно не только желание, но и много энергии.

- Элементы на пилоне сделать непросто, нужно приложить много физических сил, а еще и следить за тем, чтобы это было красиво. Да, это, может, и выглядит сексуально, порождает какие-то ассоциации, но это в первую очередь спорт, - объясняет Наталья Кафиятова.

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