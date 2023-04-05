«Пилон меня молодит»: 55-летняя бабушка троих внуков из Самары исполнила свою мечту и встала на стрипы

55-летняя Наталья Кафиятова даст фору двадцатилетним гимнасткам Фото: Наталья АРТЯКОВА

Наталье Кафиятовой из Самары в этом году исполняется 56 лет, но выглядит женщина едва на 30! Как ей это удается? Все просто – здоровое питание и фитнес-тренировки. Шесть лет назад самарчанка неожиданно для родных решила – «Я хочу встать на стрипы и освоить пилон». И Наталья сделала это. Сейчас бабушка трех внуков занимается воздушной гимнастикой и участвует в различных соревнованиях и фестивалях, занимая призовые места и приводя в восторг судей и зрителей. Как ей удается сохранять молодость и как долго она планирует заниматься «Пол дэнсом», Наталья Кафиятова рассказала журналисту «КП-Самара» в откровенной беседе после выступления на общероссийском фестивале воздушного искусства «Малиновое небо».

Наталья Кафиятова - единственная возрастная гимнастка в категории 50+ на фестивале. Фото: Алексей Мазуркин

"Была готова на любые авантюры"

- Я всю жизнь занимаюсь фитнесом, аэробикой, шейпингом, легкой атлетикой, правильно питаюсь. Как только в Самаре открывались такие спортивные студии – я сразу туда. Но мне всегда хотелось какого-то результата, каких-то соревнований и побед, - говорит Наталья.

Шесть лет назад фитнес-тренер Натальи открыла набор в группу по «Пол дэнсу». Женщина никогда раньше не слышала о таком, но ей стало очень интересно.

- Я нашла в интернете видео и обомлела – я же так никогда не смогу! Но желание попробовать победило и уже на следующий день я пришла на первую тренировку, готовая на любые авантюры. Конечно, если бы я всю жизнь не занималась спортом, было бы очень сложно, - вспоминает героиня.

Гимнастка выполняет сложные элементы на пилоне Фото: Наталья АРТЯКОВА

Наталья поборола свои страхи и даже стала выступать со своими номерами, но в силу возможностей получалось очень слабо. Тренер сказала, чтобы развиваться в этом направлении дальше, ей нужно отрабатывать именно акробатику. И Наталья начала больше времени уделять именно воздушной гимнастике.

- Мне так понравилось, что я ушла из «Экзота» и по сей день отрабатываю именно акробатические номера на пилоне, - говорит Наталья Кафиятова.

Наталья еще в детстве мечтала заниматься танцами, но из-за некоторых обстоятельств это не получилось воплотить в жизнь. Тогда женщина сделала ставку на своего старшего сына, но и он не оправдал ожиданий матери.

- Я водила его в «Задумку», мечтала, что он станет выступать в Москве с балетом «Тодес», но он все бросил. Нельзя делать ставки на детей. Свои мечты вы должны исполнять самостоятельно, - улыбается акробатка.

У Натальи двое сыновей, которые уже выросли и завели свои семьи. Теперь самарчанка посвящает жизнь исполнению своих амбиций и желаний. Семья поддерживает женщину и гордится ее успехами. Сыновья подарили бабушке трех внуков, старшему из которых всего шесть лет. 55-летняя гимнастка успевает работать мастером ногтевого сервиса, посвящать 2-3 дня в неделю тренировкам в студии и проводить время с семьей.

Семья поддерживает, но знакомые смущаются

- Однажды старший внук подошел к невестке и сказал: «Мам, а ты хочешь так же тренироваться, как бабушка?». Моя семья поддерживает меня, им нравится, - говорит самарчанка.

Однако Наталья порой замечает, что некоторые люди смущаются, когда видят ее выступления. По мнению гимнастки, это связано со стереотипным мышлением, что пилон – это стриптиз. Но женщина пытается доказать, что это совершенно не так.

- Да, это, может, и выглядит сексуально, порождает какие-то ассоциации, но это в первую очередь спорт. Элементы на пилоне сделать непросто, нужно приложить много физических сил, а еще и следить за тем, чтобы это было красиво, - объясняет Наталья Кафиятова.

Наталья в отличной форме и не собирается заканчивать спортивную карьеру Фото: Наталья АРТЯКОВА

Хочется быть изящной

По словам спортсменки, в жизни она не одевается так экстравагантно, как на выступления. Но, порой, каждой женщине хочется выглядеть сексуально и изящно. Именно это ощущение дает Наталье пилон.

- Кто бы что ни говорил, но каждая женщина хочет нравится себе в зеркале, ощущать душевный подъем и каждый раз стремиться к совершенству. Я нашла все это в воздушной гимнастике. Каждое выступление дает мне прилив энергии и сил, что хватает на несколько месяцев вперед. Мне часто задают вопрос: до какого возраста я буду заниматься на пилоне? Я отвечаю: столько, на сколько меня хватит. Думаю, еще лет десять я точно буду сверкать на соревнованиях, как самый возрастной участник, - уверенно говорит самарчанка.

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