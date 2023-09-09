«Эти стишки тебя кормят»: после ссоры с отцом Никита Михалков прошел пешком 27 километров

Никита Михалков откровенно ответил на вопросы самарцев. Фото: Елена ШИШКИНА

В пятницу 8 сентября в Самарском драматическом театре прошла творческая встреча зрителей с актером и кинорежиссером Никитой Михалковым. Вначале для журналистов, затем для публики, Михалков ответил на самые разноплановые вопросы, начав с признания, что социальная реклама про самых красивых женщин из Самары рассорила его с представительницами прекрасного пола со всей страны.

«Шостакович – просто папа друга»

По мнению мэтра российского кино, самарцам повезло не только с женщинами, но и с богатой культурной жизнью. Так, именно благодаря фестивалю «Шостакович. Над временем», Михалков смог встретиться с поклонниками в Самаре.

- Шостакович для меня был папой товарища, с которым мы весело проводили время. В то время, когда все восхищались его произведениями, я еще просто не осознавал величины его таланта. Так часто бывает у тех, кто живет рядом с великими. Я и своему отцу сказал как-то уничижительное о его «стишках». После чего он высадил меня из машины со словами «Эти стишки тебя кормят» и я 27 км до дачи шел пешком. При этом у нас в семье не принято было и возвеличивать друг друга, а еще все много работали. Даже маму свою не помню сидящей без занятия, она все время что-то готовила, шила, прибирала, - рассказал Никита Михалков.

«Никогда не снимал специально для власти»

На вопрос, готовится ли Михалков снять что-то на тему актуальных событий, режиссер ответил, что никогда не снимал ничего специально для власти или начальства.

- Я всегда делал только то, что мне подсказывает мое сердце русское. И никогда не был диссидентом, потому что понимал, в России государство и Родина – это одно и то же. Наша Родина без государства жить не может, когда в стране столько часовых поясов - без вертикали власти мы просто не выживем. А горизонталь искусства дополнительно скрепляет эти связи между русскими людьми.

Спорт спасает

Подписывая свою книгу для детской библиотеки Новокуйбышевска, Михалков посоветовал ребятам спело мечтать и пробовать новое:

- Я всегда хотел быть самым лучшим, но и не думал о кино! Мечтал быть самым блестящим дирижером, выдающимся теннисистом или футболистом, но никогда актером и режиссером. Зато привычка к спорту помогла не спиться, когда я пришел в искусство. Эта пагубная привычка сгубила многих моих коллег, а я, помня, что утром – игра, всегда вовремя останавливался.

"Тишину купить нельзя"

Никита Михалков признался, что многое в современном мире ему кажется странным, особенно страсть к самовозвеличиванию у «героев нового времени»: от модных актеров до блогеров. По опыту своей семьи он знает, что можно назвать истинным мерилом успеха:

- Тишину в зале купить нельзя! Когда передо мной бездна - ни звука, ни вздоха - это ошарашивает и даже пугает! – признался он.

Прощаясь с самарцами Никита Михалков пообещал привезти в наш город свои «Двенадцать», которые сам считает особенным произведением среди всего, что создано за многие годы.