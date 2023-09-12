Трезвенник, миллионер, маляр и городской глава: откуда были деньги у Челышева и за что его любили самарцы

Михаил Челышов с отцом.

Краевед Игорь Махтев в эфире программы «Самарские истории» на радио «КП-Самара» рассказал об одной из самых неоднозначных личностей в истории Самары – Михаиле Дмитриевиче Челышове, построившем политическую карьеру на борьбе с пьянством, впервые получившим депутатский мандат в 26 лет, вечном противнике Альфреда Фон Вокано, народном любимце, труженике и… чиновнике, замешенном в нескольких скандальных историях.

Выходец из непростых крестьян

В документах фамилию «Челышевъ» писали именно так, хотя сам Михаил Дмитриевич подписывался как «Челышовъ». Мы будем писать фамилию через «о».

Имя Челышовых окутано множеством легенд, и первая связана с их происхождением. Говорили, что дед Михаила Дмитриевича был из крепостных, но на самом деле доподлинно установлено, что Челышовы были государственными крестьянами в маленькой деревеньке Владимирской губернии.

Вся семья Челышовых промышляла отхожим промыслом. То есть, оставив земледелие, занималась строительством в соседних селах. Отец Михаила Дмитриевича, первым переехавший в Самару, был маляром. Но совсем не простым. В книге 1913 года, посвященной юбилею дома Романовых, его называют в числе наиболее выдающихся предпринимателей России.

Когда семья разбогатела, Михаил Дмитриевич имел возможность перейти в купеческое сословие, но принял решение этого не делать. Происхождение стало его тузом в рукаве, когда он начал курьеру в политике.

Откуда богатства Челышовых: украли, подарили или нашли?

Вторая легенда, связанная с семьей Челышовых, создана вокруг их богатств. Та, что нравилась самим Челышовым, - что 10 тысяч первоначального капитала были подарены одному из членов семьи богатым купцом Аржановым за любовь к знаниям.

Другая гласила, что они ограбили богатую дворянку, в доме которой делали ремонт, когда она неожиданно умерла буквально на их глазах.

Третья - что они нашли клад, делая реконструкцию какого-то частного дома.

Вариант «заработали» самарцы не рассматривали. Но именно его историки считают верным. Известно, что члены семьи многие годы получали очень крупные заказы на проведение строительных работ от Оренбургской железной дороги, имели многочисленные мельницы и бизнес в Москве.

Уже приехав в Самару в 1963 году, они не были бедными людьми и своими руками давно не работали, но в миллионеры их вывело строительство доходных домов в Самаре. Челышовы сделали ставку на комфорт, построили красивые и удобные дома в центре города, где селились юристы и инженеры, и которые и сегодня считаются украшением старого города.

Молодой Михаил Дмитриевич семейному бизнесу предпочел политику. Он стал гласным городской думы, городским депутатом по современным меркам, в 26 лет, успел побыть депутатом Государственной думы, городским Главой и сделать Самару первым городом России, свободным от алкоголя.

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