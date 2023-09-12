«Скулила и корчилась от боли»: в Самаре рабочие сбросили собаку с 10 этажа строящегося дома

Собаку сбросили вниз с большой высоты. Фото: соцсети

Жуткий инцидент произошел в областной столице в минувшие выходные. В Самаре средь бела дня с 10 этажа одной из строящихся многоэтажек рабочие-строители скинули бродячую собаку. Животное от падения с высоты скончалось в муках. Свидетелями жестокого убийства стали местные жители, в том числе дети. Зоозащитники и неравнодушные волжане требуют справедливости и достойного наказания для живодеров за их поступок. Журналист «КП-Самара» пообщалась с местными волонтерами и выяснила подробности случившегося.

«Умирал в муках»

Все случилось в воскресенье 10 сентября 2023 на территории строящегося жилого комплекса «Созвездие», что расположен на улице Победы в Самаре. Как рассказали очевидцы, там рабочие сбросили бесхозную собаку с 10 этажа строящегося дома. Хвостик умирал в жутких муках. После падения пес еще некоторое время корчился и скулил от боли. Все это происходило на глазах прохожих и играющих неподалеку детей. По словам волонтеров, живодеры лишили жизни доброго и спокойного пса.

-Предположительно, но не точно, убили песика по имени Рыжий. За ним присматривала одна из женщин из нашей волонтерской группы. Добрый и спокойный пес, никого не трогал. Рыжий ранее прошел программу ОСВВ, а значит был кастрирован и привит от бешенства. И однозначно не агрессивный, поскольку отлов в принципе не возвращает на улицу агрессивных животных — они остаются жить в приюте, - поделился с корреспондентом «КП-Самара» волонтер Антон. - Даже если это не Рыжий, в любом случае имеющиеся факты доказывают то, что песик был спокойным и доверчивым, так как в ином случае его не удалось бы поймать, заманить или затащить на 10-й этаж строящегося дома.

Бедное животное погибло. Фото: соцсети

Сегодня собака, завтра — человек

Зоозащитники уверены: если эти люди способны убить собаку, то не пожалеют и человека.

-Мы имеем дело именно с живодерами — людьми с психическими отклонениями, которые применяют насилие и жестокость для получения удовольствия и однозначно опасны для общества, - уверены зоозащитники.

Как известно, на месте ЧП работали сотрудники полиции.

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Тело животного пропало

Кстати, тело собаки, как утверждают волонтеры, до сих пор не найдено. Зоозащитники настроены идти до конца, чтобы добиться справедливости и наказать живодеров.

-Волонтеры ездили на место происшествия и в полицию, чтобы узнать больше деталей и понять возможные следующие шаги, которые можно сделать с нашей стороны. Кроме того, мы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

К обращению о необходимости привлечения к ответственности виновных в этом жестоком преступлении присоединился и ветеринарный центр «ФлагманВет».

- Произошедшее — очередной вопиющий случай бесчеловечного отношения к животным. К сожалению, это будет продолжаться и дальше, пока преступники не будут нести реальную ответственность за такие деяния, пока дела о жестоком обращении и убийствах животных не будут доходить до судебной инстанции, пока не будут выноситься приговоры. Важно не оставлять без внимания ни один такой факт, обращаться в правоохранительные органы, требовать проведения расследования и привлечения виновных к ответственности, - говорит директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Запросы направлены в прокуратуру и полицию

Парламентарий отреагировал на обращение граждан в своем телеграм-канале.

- Самарцы беспокоятся, что историю спустят на тормозах. Уже направил запросы прокурору области и начальнику ГУМВД с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 245 УК РФ и взять ход расследования на особый контроль. Преступники должны понести заслуженное наказание! - пишет депутат.