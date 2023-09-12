Загадочная гибель, затерянная могила: посмертные тайны похороненного в Самаре Николая Щорса

"Голова обвязана, кровь на рукаве" - в таком образе Николай Щорс вошел в народное сознание

Два комдива

В 1919 году с разницей в несколько дней в ходе Гражданской войны были убиты два красных командира. 5 сентября пулеметная очередь скосила при переправе через реку Урал Василия Чепаева (более известного впоследствии в другом написании - Чапаев). А чуть раньше, 30 августа — согласно официальной версии, также из пулемета — лишился жизни во время боя за железнодорожную станцию Коростень под Житомиром Николай Щорс.

Посмертная история обоих командиров оказалась связана с Самарой. Первая в СССР групповая конная статуя, посвященная Чапаеву, появилась именно перед самарским драмтеатром. А Щорс и вовсе был в Самаре захоронен, а потом перезахоронен.

Почему тело Щорса повезли с Украины именно в Самару, где сам полководец никогда не был? Здесь жили родители его гражданской жены Фрумы Хайкиной — предполагалось, что они смогут ухаживать за могилой. Но из-за этого расчета место захоронения Щорса оказалось утеряно на несколько десятилетий.

Затерянная могила

Итак, 12 сентября 1919 года тело Щорса, предварительно забальзамированное путем окунания в раствор поваренной соли и запаянное в цинковый гроб, было привезено в товарном поезде в Самару и тайно, ночью предано земле в дальнем уголке Всехсвятского кладбища.

Вот только спустя два года родители Фрумы умерли от голода, а больше никого эта могила особо не интересовала. И когда Всехсвятское кладбище сносили, вряд ли кто-то в Самаре подозревал, что при этом теряются следы героя Гражданской войны.

О Щорсе вообще мало кто знал и помнил, пока не вышел ставший «культовым» фильм «Чапаев» и Сталин не высказал пожелание снять аналогичный фильм об «украинском Чапаеве». Тогда-то и вспомнили о Щорсе.

Был снят фильм «Щорс» (гораздо менее популярный, чем «Чапаев»), написана песня «Шел отряд по берегу» (ее разучивали на уроках музыки многие советские школьники). Предпринимались несколько попыток найти место захоронения героя, но безуспешно.

Лишь в 1949 году рабочий Ферапонтов, который 30 лет назад был мальчишкой и помогал в погребении, сумел указать примерный квадрат на территории кабельного завода, выросшего на месте части кладбища. В трех метрах от угла одного из цехов под полуметровым слоем щебня и был обнаружен цинковый гроб.

Фрума Хайкина опознала своего бывшего супруга. А эксперты, изучив характер ранения, пришли к выводам, которые… сразу же засекретили.

Кто убил Николая Щорса?

Дело в том, что выяснилось: Щорс был убит выстрелом в затылок из револьвера с расстояния пяти-шести шагов. Это никак не вязалось с общепринятой версией о героической смерти от пулеметной очереди.

В год 70-летия Сталина, вероятно, никто не рискнул ввязываться в расследование мутных обстоятельств гибели человека, которого сделали героической фигурой именно по пожеланию вождя. Ведь все указывало на то, что Щорса убил кто-то из своих.

Впрочем, чекистам об этой тайне было уже давно известно. Еще в 1937 году другой красный командир — Иван Дубовой — признался на допросе в НКВД, что это он стрелял в Щорса.

- Когда Щорс повернул ко мне голову и сказал: «Хороший пулемет у галичан, черт побери», я выстрелил ему в голову из нагана и попал в висок, - такое признание Дубового задокументировано в архивах.

Поводы избавиться от Щорса у Дубового были — ведь с прибытием щорсовского полка командование всем соединением перешло от Дубового именно к Щорсу, и бывший командир, по его признанию, хотел вернуть свой статус.

Вот только показания Дубового не «бьются» с результатами экспертизы, согласно которой пуля вошла в череп через затылок, а не висок. Потому существует еще множество версий, кто же привел в исполнение «приговор» Щорсу.

Ну, а утерянные и вновь найденные останки красного командира, которому в момент гибели было всего 24 года, ныне покоятся на первой аллее Городского кладбища Самары. На части территории старого Всехсвятского кладбища теперь располагается детский парк, который назвали именем Щорса.