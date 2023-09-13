Фестиваль пройдет 15 сентября в Струковском саду.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 15 сентября 2023 года, в летнем театре Струковского сада в Самаре в 25-й раз пройдет фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши» (16+). Уже много лет это событие собирает на разных площадках любителей так называемой old school музыки.
Рассказываем, кто выступит на рок-фестивале «Распусти свои клеши» 2023 в Самаре, где пройдет и показываем программу.
На сцену летнего театра выйдут следующие группы:
- инди-рок-команда «Даже не знаю»;
- «DРОВА»;
- фолк-рок группа «Камень Желаний» с каверами народных хитов и собственными композициями;
- The Single’s;
- Алексей Психический;
- фолк-рок-группа «ЭФФЕКТ ФАССБЕНДЕРА».
В программе возможны изменения.
Начало в 17:00. Вход свободный.