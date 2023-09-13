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Звезды13 сентября 2023 9:15

Фестиваль «Распусти свои клеши» 2023 в Самаре: кто выступит, программа

На фестивале «Распусти свои клеши» в Самаре выступят «Даже не знаю» и «DРОВА»
Светлана НАЗАРОВА
Фестиваль пройдет 15 сентября в Струковском саду.

Фестиваль пройдет 15 сентября в Струковском саду.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 сентября 2023 года, в летнем театре Струковского сада в Самаре в 25-й раз пройдет фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши» (16+). Уже много лет это событие собирает на разных площадках любителей так называемой old school музыки.

Рассказываем, кто выступит на рок-фестивале «Распусти свои клеши» 2023 в Самаре, где пройдет и показываем программу.

На фестивале рок-музыки «Распусти свои клеши» 2023 в Самаре сыграют несколько групп

На сцену летнего театра выйдут следующие группы:

- инди-рок-команда «Даже не знаю»;

- «DРОВА»;

- фолк-рок группа «Камень Желаний» с каверами народных хитов и собственными композициями;

- The Single’s;

- Алексей Психический;

- фолк-рок-группа «ЭФФЕКТ ФАССБЕНДЕРА».

В программе возможны изменения.

Начало в 17:00. Вход свободный.

КультураКультура: музыка