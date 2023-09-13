Решили проучить за воровство: школьницы отхлестали по лицу сверстницу и сняли это на видео

Старшеклассницы напали на сверстницу после уроков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спустя две недели от начала нового учебного года в социальных сетях появилось видео, где школьницы унижают сверстницу, нанося ей удары ладонями по лицу. Все произошло в поселке Безенчук Самарской области, а на видеозаписи - ученицы местной среднеобразовательной школы №4. Девочки отборно матерятся и обвиняют в чем-то страдалицу, при этом та даже не пытается сопротивляться. «КП-Самара» выяснила, за что бойкие школьницы напали на ровесницу.

Проучили за воровство

Как стало известно, все произошло после уроков недалеко от школы. Как рассказали «Комсомолке» в министерстве образования Самарской области, участницы нападения на школьницу уже состоят на внутришкольном профилактическом учете.

- Две ученицы из 8-го и 9-го классов устроили разборки с ученицей 8-го класса, которая 1 сентября 2023 года украла наушники у своей одноклассницы, - такой версии произошедшего придерживаются в Минобре.

Сейчас администрация школы, а также администрация Безенчука, руководство Юго-Западного управления Министерства образования, представители Комиссии по делам несовершеннолетних, Комитета опеки, семьи и попечительства проводят расследование по факту случившегося.

Две девочки отхлестали третью по лицу за воровство Фото: принтскрин видео.

Понятия "буллинг" в законе нет

Инцидентом со школьным буллингом в Безенчуке заинтересовались также в ГУ МВД по Самарской области. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают участниц произошедшего, проводится проверка.

Как оъясняют специалисты, буллинг – это систематическое издевательство, травля, где используются публичные оскорбления, в том числе в Интернете, угрозы, вплоть до насилия. Проблема в том, что пока в законе нет отдельного понятия «буллинг» или «травля» (под которым подразумевалась бы травля в школе). Но есть такие понятия как оскорбления, угрозы, нанесения вреда здоровью, морального ущерба, доведения до самоубийства, и так далее, за которые предусмотрена ответственность. Причем за действия насильственного характера, оскорбления и унижения может понести ответственность как несовершеннолетний обидчик, так и учителя. В ряде случаев будут отвечать родители или опекуны задиры.

Травят просто потому, что "весело"

Стоит отметить, что буллинг в начальной школе существенно отличается от конфликтов в старших классах. Если с маленькими детьми еще можно договориться и объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, то со старшеклассниками нужен совершенно другой подход. Подростки уже проявляют свой характер, имеют самомнение, да и переходный возраст никто не отменял. Кандидат психологических наук, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая рассказала «КП-Самара», как и почему происходит травля именно в подростковых классах.

- Травля соучеников – наиболее частая проблема именно в подростковых классах. Ее инициаторами могут стать те, кто по разным причинам стремится к самоутверждению и доминированию, хочет быть в центре внимания. Помимо инициаторов всегда есть и подпевалы - последователи и молчаливые свидетели, – все они вольно или невольно ухудшают положение того, кто ими назначен на роль жертвы,- объяснила эксперт. - Зачастую подростки травят одноклассника из-за незначимых, казалось бы, причин: у него проблемы с речью, он хуже других соображает, не так одет. И травят просто потому, что это «весело», не сознавая, что человеку больно, обидно… На вопрос: «А если бы ты был на его месте?» могут ответить, что это невозможно, ведь только он такой, и поэтому его можно троллить. В подростковом возрасте недостаточно развиты способность к осмыслению происходящего и эмпатия, сочувствие. Поэтому взрослые, и родители, и учителя должны обучать детей осознавать собственные действия и то, как они отражаются на других людях. Старшеклассники уже хорошо разбираются в личностных особенностях, легко распознают и не терпят лицемерия взрослых. А значит, родители должны реально относиться к детям как к равным, и быть для них старшими товарищами, у которых есть полезный социальный опыт. Только тогда родительские советы будут услышаны.