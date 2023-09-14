Доступная роскошь в «Баланс Towers»: модные квартиры в жилых башнях с первым взносом от 500 тыс. рублей

Доступная роскошь самарской недвижимости

Недвижимость бизнес-класса занимает особое положение на рынке по уровню комфорта и местоположению, но таких вариантов не так много и это выделяет их из общего ряда новостроек. Например, проект Жилые башни «Баланс Towers». Купить квартиру на первой линии на демократичных условиях, разработанных девелопером –роскошь доступная, благодаря новой финпрограмме от девелопера. Эстетическая составляющая проекта в наше время так же выходит на первый план и становится не малозначительной частью повседневной жизни. Доступная роскошь – модный тренд для тех, кто не желает компромиссов в качестве, но ищет их в условиях приобретения и владения. Для тех, кто видит возможности там, где их замечают далеко не все и для тех, кто ищет баланс во всем.

Жилые башни «Баланс Towers» это:

- высокий уровень качества и сервиса;

- инвестиционный потенциал;

- эмоциональная привлекательность основных ценностей проекта;

- эстетическая привлекательность и «инстагеничность» архитектурной концепции жилых башен и дизайна среды;

- принцип открытых дверей - упрощенные условия входа в проект и доступные финансовые программы для каждого.

Стратегия проекта «Баланс Towers» ориентирована на потребности человека, на настоящее качество и комфорт: стиль и элегантность решений в жилых башнях должны принадлежать всем, кто умеет ценить и выбирать. Поэтому в программу сентября выделено ТОП-10 по-настоящему модных квартир, которые воплощают концепцию доступной роскоши. Квартиры выбраны не только по принципу их высокой популярности.

Есть и ряд других преимуществ, которые делают их востребованными: максимально выгодные условия приобретения с первоначальным взносом от 5% и другие специальные программы, снижающие финансовые затраты и высвобождающие средства на жизнь и ежедневные радости.

При покупке квартиры стоит считать каждый метр полезной площади и не выбирать нефункциональные планировки. Поэтому девелопер предлагает разнообразие планировочных решений, ведь для современного человека важно богатство выбора во всем.

Вот несколько примеров модных квартир из ТОП-10. Все более востребованными становятся лоты с планировкой, предусматривающей наличие мастер-спальни. Например, самая модная квартира для тех, кто ценит нестандартные и в то же время выверенные решения. Здесь есть сразу две мастер-спальни, три санузла и просторная кухня-гостиная. Для максимального комфорта предусмотрено «закрытое» проветривание. Первый взнос на нее составляет всего 610 тыс. рублей.

А как насчет квартиры с одной спальней и просторной кухней-гостиной с тремя окнами? Это классное планировочное решение запускает в квартиру не только свет и энергию, но и позволяет при необходимости выделить еще одну маленькую спальню, площадь позволяет. То, что казалось роскошью – теперь доступно: первый взнос 496 тыс. рублей.

Следующим трендом можно назвать возрастающую популярность квартир с гардеробными, которые создают более комфортную среду. И вот одна из квартир, где не только есть сразу две гардеробные, но и три лоджии. Квартира расположена в камерной секции, где 4 квартиры на этаже, а бескрайний вид открывается на парк и популярный сквер Мира. Первый взнос по программе от девелопера – 770 тыс. рублей.

Ознакомиться с полным каталогом модных квартир можно по ссылке https://clck.ru/35h57d.Подобрать квартиру и с максимальной выгодой применить специальные финансовые условия программ поможет инвестспециалист проекта по телефону +7 (846) 205-51-51.

Условия программы:

Под первым взносом от 500 тыс. руб. понимается округленный первоначальный взнос по рассрочке оплаты за квартиру, без начисления %, где в первый месяц оплата составляет 5,25% от стоимости квартиры, через 1 месяц — 4, 9% от стоимости квартиры, через 2 месяца — 4, 9% от стоимости квартиры, через 3 месяца - 84,95 % от стоимости квартиры. Минимальный первый взнос по рассрочке от застройщика — 496 000 рублей рассчитан на примере покупки квартиры стоимостью 9 431 000 руб. в башне Б37, № 215 на 12 этаже. Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. *towers- башни.

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