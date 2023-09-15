Черный столб дыма видно издалека. Фото: из соцсетей

Огромный столб дыма поднялся днем в пятницу, 15 сентября 2023 года, над Самарой. Что-то вспыхнуло в районе Кировского рынка. Клубы черного дыма видно издалека.

- Похоже, горит очень сильно. Дым густой и черный. Прямо от Кировского рынка поднимается, - делится с корреспондентом «КП-Самара» один из местных жителей.

С огнем еще борются. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Около Кировского рынка в Самаре горит масло

Полыхает, к счастью, не сам рынок, а заброшенное здание на улице Калинина, 1. Там раньше располагался подшипниковый завод. В одном из помещений бывшего предприятия вспыхнуло… масло.

- Прибывшие подразделения установили, что в неэксплуатируемом здании горит масло на площади 100 квадратных метро. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Что это за масло? Откуда оно там взялось? Почему вдруг вспыхнуло? Пока на эти вопросы ответов нет.

Пламя вспыхнуло в 11 часу дня 15 сентября. Фото: из соцсетей

Огонь тушат 71 человек на 22 машинах

Известно только, что масло загорелось в 11 часу дня. На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 10:39. К месту тут же выехали пожарные.

- Для тушения привлечены 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 18 единиц техники, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

С пламенем еще борются. «КП-Самара» следит за развитием событий.