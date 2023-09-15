Черный столб дыма видно издалека.
Фото: из соцсетей
Огромный столб дыма поднялся днем в пятницу, 15 сентября 2023 года, над Самарой. Что-то вспыхнуло в районе Кировского рынка. Клубы черного дыма видно издалека.
- Похоже, горит очень сильно. Дым густой и черный. Прямо от Кировского рынка поднимается, - делится с корреспондентом «КП-Самара» один из местных жителей.
С огнем еще борются.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Полыхает, к счастью, не сам рынок, а заброшенное здание на улице Калинина, 1. Там раньше располагался подшипниковый завод. В одном из помещений бывшего предприятия вспыхнуло… масло.
- Прибывшие подразделения установили, что в неэксплуатируемом здании горит масло на площади 100 квадратных метро. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Что это за масло? Откуда оно там взялось? Почему вдруг вспыхнуло? Пока на эти вопросы ответов нет.
Пламя вспыхнуло в 11 часу дня 15 сентября.
Фото: из соцсетей
Известно только, что масло загорелось в 11 часу дня. На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 10:39. К месту тут же выехали пожарные.
- Для тушения привлечены 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 18 единиц техники, - уточнили в региональном ГУ МЧС.
С пламенем еще борются. «КП-Самара» следит за развитием событий.