Площадь пожара составляет 100 квадратных метров Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности крупного пожара у Кировского рынка в Самаре 15 сентября 2023 года. По данным ГУ МЧС по Самарской области, огонь вспыхнул на улице Калинина, 1. По этому адресу расположен бывший подшипниковый завод.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:39. Прибывшие на место подразделения установили, что в неэксплуатируемом здании горит масло. Площадь пожара составляет 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - отметили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работают 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 специалистов и 18 машин.

Напомним, это уже не первый пожар на территории бывшего завода. Он горел 1 января 2021 года. Полыхало одно из зданий. Тогда происшествие, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина.

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