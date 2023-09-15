«Это будет экологическое бедствие»: что известно о заводе в Самаре, на котором полыхает пожар

О том, что масло в подвалах может загореться, предупреждали еще два года назад владельцы Кировского рынка Фото: Ольга НОВИКОВА

15 сентября 2023 года крупный пожар произошел в одном из цехов бывшего Самарского подшипникового завода (еще ранее — ГПЗ-9), который уже несколько лет не работает. «КП-Самара» рассказывает об истории и нынешнем состоянии завода.

Запчасти, снаряды, подшипники для танков

Теоретически отсчет истории завода, расположенного за путями железнодорожной станции Безымянка, можно начинать еще с 1906 года, когда на этой территории собирались строить вагоноремонтный завод. Но реальные строительные работы долго не начинались, а стартовали наконец в самое неподходящее время: Первая мировая война, революция, Гражданская война…

Летом 1934 года все еще строящемуся заводу уже присвоили имя Куйбышева, хотя сам Валериан Владимирович еще был жив, а город еще назывался Самарой. Но когда предприятие было сдано в эксплуатацию (декабрь 1935-го), это уже был город Куйбышев.

Завод в основном производил запчасти для железной дороги, но уже в 1939 году внезапно в нем появился закрытый цех, в котором выпускались корпуса для боеприпасов. С началом Великой Отечественной это стала основная продукция предприятия.

Когда в Куйбышев из Москвы эвакуировали 1-й Государственный подшипниковый завод, часть его мощностей разместили на территории бывшего Линдовского военного городка, а часть — на площадях завода запчастей имени Куйбышева. Именно здесь, в частности, выпускали подшипники для легендарных танков Т-34.

За годы войны завод выпустил 2 млн танковых подшипников, более 600 тыс. авиационных и более 250 тыс. автомобильных. Не переставая при этом выпускать минометы, гранаты, артиллерийские снаряды и т. п.

Пламя вспыхнуло днем 15 сентября 2023. Фото: Ольга НОВИКОВА

Метро, первая приватизация, подшипники для маршруток

Вскоре после завершения войны подшипниковые заводы в Куйбышеве разделили и присвоили им разные номера. 4-й ГПЗ стал специализироваться на производстве шариковых подшипников, а 9-й ГПЗ — роликовых.

9-й ГПЗ разрастался, его продукция активно импортировалась. Именно благодаря 9-му ГПЗ станция метро «Кировская» была спроектирована там, где она сейчас находится, - не у проспекта Кирова, а в глубине, ближе к заводской проходной. Это чуть позже окажется, что наиболее удобной станция станет для посетителей вещевого рынка.

Причину пожара еще выясняют. Фото: Ольга НОВИКОВА

С началом «лихих 90-х» 9-й ГПЗ стал первым в Самаре так называемым «арендным предприятием», то есть выведенным из госсобственности в частные руки. Постперестроечная история завода связана с именем его владельца Игоря Швидака, который мечтал построить из предприятия целую империю.

Основным заказчиком подшипников в это время для ГПЗ-9, переименованного в СПЗ (Самарский подшипниковый завод), стал Горьковский автозавод, выпускавший в основном микроавтобусы под «маршрутки»: «Газель», «Форд Транзит» и т.п.

Пожары из-за бесхозяйственности?

Но с уходом Игоря Швидака из жизни в 2003 году несостоявшаяся империя начала деградировать, завод в конце концов обанкротили и закрыли. Его площади, строения и оборудование стали распродаваться частями. Странным образом, именно в это время на закрытом предприятии периодически начали вспыхивать пожары, иногда крупные.

Так, полыхнул один из корпусов утром 1 января 2021 года. Вместе с корпусом, который тушили два дня, якобы сгорели тонны заводской документации (такая информация появлялась в соцсетях). Сообщалось, что в пожаре погиб 60-летний сотрудник предприятия. По другой, неофициальной версии, он погиб не от огня, так как у него была обнаружена травма головы, что наводит на мысль о поджоге. Официальной же причиной были названы неполадки электрооборудования.

В июне того же 2021 года владельцы Кировского вещевого рынка жаловались на нелегальное производство по обжигу кабеля в проданных корпусах, из-за чего загоралась земля и вызывали пожарных.

Уже тогда руководители рынка сигнализировали в СМИ о том, что подвалы брошенных корпусов завода затоплены машинным маслом, и если оно загорится, это чревато экологическим бедствием. Пророчество, к сожалению, оправдалось спустя два года. Машинное масло в подвалах загорелось 15 сентября 2023-го.

«КП-Самара» следит за развитием ЧП.